Podnebni dogovor ni bil dosežen, je v maratonskem podaljšku podnebne konference v turški Antalyi (Cop31) priznal predsednik Cop31 Murat Kurum. Razkol med državami glede fosilnih goriv, glavnega vzroka za globalno segrevanje, je večji kot kadar koli prej. Natančneje, podnebna pogajanja so že pred nekaj leti ugrabile Savdska Arabija in nekatere druge velike proizvajalke in izvoznice nafte. Na to je na zaključnem plenarnem zasedanju opozorila tudi EU.

Podnebni vrh so »ugrabile nekatere naftne države«, je za AFP izjavil irski minister za podnebje, okolje in energijo Darragh O'Brien, ki na podnebnih pogajanjih zastopa Evropsko unijo, saj Irska trenutno predseduje Svetu EU. »To bi moral biti trenutek za vrnitev k resničnosti, podnebna politika pa bi morala temeljiti na resničnosti,« je dejal.

Avstralski minister za podnebne spremembe in energijo ter predsednik pogajanj na podnebni konferenci Cop31 Chris Bowen. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Pakt iz Antalye brez fosilnih goriv

Podnebna konferenca bi se uradno morala zaključiti v petek, vendar so bila razhajanja med državami glede osnutka končnih sklepov, objavljenih v četrtek, prevelika.

Iz sobote na nedeljo ponoči je turško-avstralsko predsedstvo Cop31 objavilo nov, tretji osnutek končnih sklepov, ki ga je poimenovalo pakt iz Antalye, vendar z njim ni uspelo premostiti razhajanj.

Tudi pakt iz Antalye namreč ne vsebuje poziva k prehodu od fosilnih goriv, ki ga je zahtevalo več držav. Namesto tega vsebuje le posredno sklicevanje na izid podnebne konference v Dubaju leta 2023, kjer so se fosilna goriva prvič pojavila v krovnem dogovoru. Države so se takrat zavezale k prehodu od fosilnih goriv, vendar ne na tej, na na prihodnjih podnebnih konferencah niso dosegle dogovora o časovnem načrtu.

Prvotni osnutek zaključnega dogovora, objavljen v ponedeljek, je vključeval pozive k pospešitvi ukrepov za postopno opuščanje fosilnih goriv.

Na zaključnem plenarnem zasedanju, ki še poteka, je Murat Kurum priznal, da o osnutku besedila ni bilo dogovora in da odločitve niso bile sprejete. Vendar se pogovori nadaljujejo in formalne odločitve še vedno ni.

»Storili smo vse, kar je bilo v naši moči; navsezadnje nikomur nismo vsilili tega besedila niti nismo postavili ultimata v smislu zahteve vzemi ali pusti. Jasno je, da so v tej dvorani strani, ki nasprotujejo temu besedilu. Priznavamo, da o tem dokumentu ni soglasja. Zato te odločitve niso bile sprejete.«

FOTO: Murad Sezer/Reuters

»Zdi se, kot da se pogajamo s Savdijci«

Na zaključnem plenarnem zasedanju je več držav zavrnilo sprejetje pakta iz Antalye, med njimi so EU, Panama, Norveška, Marshallovi otoki in Vanuatu.

Darragh O'Brien je dejal, da EU nasprotuje paktu iz Antalye, ker ta »ne ustreza trenutku«. »Ne bomo podprli sklepa, ki se ne odziva na znanost in ki dejansko tvega poglabljanje prepada med globalnimi zavezami in potrebnim ukrepanjem ... ki niti ne omenja fosilnih goriv.«

Krovni dogovor je zavrnila tudi Panama, ki je že pred dnevi v pismu predsedstvo Cop31 opozorila, da ne bo sprejela dogovora brez osmih zahtev, med katerimi je bila tudi vključitev fosilnih goriv. »Česar ne moremo sprejeti, je, da nas prosijo, naj opustimo svoje stališče, ker ozračje se ne pogaja, planet se ne pogaja,« je na plenarnem zasedanju dejala predstavnica Paname, ki je bila kritična tudi do vključitve zajemanja in shranjevanja ogljika v besedilo.

Nekatere države, zlasti Savdska Arabija in druge z nafto bogate države, nasprotujejo vsakršni omembi fosilnih goriv v končnih sklepih podnebnih pogajanj. Opazovalci pogajanj, ki so potekala za zaprtimi vrati, so po poročanju Reutersa povedali, da so Savdska Arabija in druge velike naftne proizvajalke v pogajanjih močno pritiskale, da bi bila fosilna goriva izključena iz krovnega dogovora, namesto tega pa bi bilo vanj vključeno zajemanje ogljika, tehnologija, ki jo podpirajo zlasti naftno bogate države, medtem ko jo okoljske organizacije označujejo za lažno rešitev podnebne krize. »Zdi se, kot da se pogajamo s Savdijci,« je dejal minister za podnebje Tuvaluja Maina Talia. Predstavnik savdske delegacije ni želel podati izjave.