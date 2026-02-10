  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    EU-parlament sprejel obsežen sveženj ukrepov v podporo vinarjem

    Sveženj prinaša večje finančne podpore in poenostavljanje označevanj.
    Sveženj predvideva, da bodo imeli v primeru hudih naravnih nesreč vinogradniki dodatno leto za zamenjavo prizadetih trt. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Sveženj predvideva, da bodo imeli v primeru hudih naravnih nesreč vinogradniki dodatno leto za zamenjavo prizadetih trt. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    STA
    10. 2. 2026 | 14:40
    10. 2. 2026 | 15:01
    3:02
    A+A-

    Evropski parlament je danes potrdil sveženj ukrepov za krepitev konkurenčnosti in odpornosti vinskega sektorja v Uniji, o katerem sta parlament in Svet EU dogovor dosegla decembra lani. Sveženj med drugim prinaša dodatno financiranje za prilagajanje proizvodnje ter za vinski turizem in izvoz vina. Predvidena je tudi večja prožnost za vinogradnike.

    Sveženj tako predvideva, da bodo imeli v primeru hudih naravnih nesreč, izrednih vremenskih razmer, izbruhov bolezni ali namnožitve škodljivcev vinogradniki dodatno leto za zamenjavo prizadetih trt ali sajenje novih.

    image_alt
    Evropski vinarji izgubili bitko s Trumpom

    Članice EU bodo lahko porabile sredstva skupne kmetijske politike za krčenje vinogradov in zelene trgatve, s čimer se preprečujejo viški vina in ohranja tržna stabilnost, so sporočili. Za krizno destilacijo vina in zelene trgatve bo šlo pri tem lahko največ 25 odstotkov razpoložljivih sredstev za posamezno članico, so sporočili iz evropskega parlamenta.

    Več podpore je predvidene za promocijo evropskih vin in vinskega turizma. FOTO: Leon Vidic
    Več podpore je predvidene za promocijo evropskih vin in vinskega turizma. FOTO: Leon Vidic

    Sveženj predvideva tudi, da bodo članice lahko povečale obseg podpore za naložbe vinogradnikov v podnebno prilagajanje in blaženje posledic podnebnih sprememb. Ta podpora bo lahko pokrila do 80 odstotkov upravičenih stroškov. Predvidena so tudi dodatna sredstva za ciljne ukrepe za spopad z zlato trsno rumenico.

    image_alt
    Zakaj slovenska žganja, kljub uspehom, težko tekmujejo s tujimi

    Več podpore je predvidene za promocijo evropskih vin in vinskega turizma, pri čemer naj bi delež sredstev EU za ta namen znašal do 60 odstotkov. Sofinanciranje stroškov promocije bo omogočeno za obdobje treh let z možnostjo dvakratnega podaljšanja, torej za skupaj največ devet let. Obenem bodo za vina, namenjena izvozu v tretje države, veljale nekatere administrativne razbremenitve pri označevanju.

    Poenostavljena bodo tudi pravila označevanja vin, s čimer bo olajšana čezmejna trgovina z vinom v Uniji. Pri tem bodo razrahljana in bolj jasno opredeljena tudi pravila o vinih z nižjo vsebnostjo alkohola. Tako bo izraz brezalkoholno vino 0,0 % lahko uporabljen za vina z manj kot 0,05 odstotka volumskega alkohola.

    Poenostavljena bodo tudi pravila označevanja vin. FOTO: Uroš Hočevar
    Poenostavljena bodo tudi pravila označevanja vin. FOTO: Uroš Hočevar

    Vina z več kot 0,5 odstotka volumskega alkohola in z najmanj 30 odstotkov manjšo vsebnostjo alkohola od standardne za kategorijo vin pa bodo lahko po novem nosila oznako vina z nižjo vsebnostjo alkohola. Dogovor predvideva tudi, da se bo lahko oznaka vino rose uporabljala za nekatera dodatna regionalna aromatizirana vina.

    Svežnju morajo zdaj zeleno luč uradno prižgati še članice Unije v okviru Sveta EU, nato pa bodo novi ukrepi in pravila lahko začeli veljati.

    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Blišča manj, več bede

    Žan Košir: Imam tri olimpijske kolajne, a tukaj spim, kot bi bil v hlevu

    Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir jasno in glasno o slabostih v deskarski ekipi, o nehomogenosti, o nepodpori, o neprimernih ljudeh.
    9. 2. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vinoVinratsvovinogradništvoEvropska unija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V Moskvi pozdravili Macronovo pobudo o obnovitvi stikov

    Možnosti za dialog z Evropo se odpirajo medtem, ko je iz Rusije slišati čedalje več kritik na račun Washintona.
    Boris Čibej 10. 2. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Norvežan na prvi veliki tekmi do prve velike zmage, slovenski trojček soliden

    Johan-Olav Botn za 17 sekund dobil dvoboj na moški 20-kilometrski bitalonski olimpijski tekmi. Najboljši naših tekmovalcev je Miha Dovžan na 20. mestu.
    10. 2. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dvig minimalne plače

    Očitki gospodarstva na dvig minimalne plače, Bratušek: To niso »raznorazni bonbončki«

    Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prepričana, da dobre bonitetne ocene in pozitivne ocene javnih financ odražajo ugodno stanje v državi.
    10. 2. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ostrostrelec na bolniški

    Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

    Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z olimpijskih iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, naš zvezdnik pa ima težave s stegensko mišico.
    10. 2. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Sežana

    Policija išče moškega, ki je plačal z neponarejenim bankovcem

    Aparatura na pošti je bankovec označila za ponarejen, moški je odšel pred prihodom policistov, ti pa so ugotovili, da je bankovec pristen.
    10. 2. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dvig minimalne plače

    Očitki gospodarstva na dvig minimalne plače, Bratušek: To niso »raznorazni bonbončki«

    Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prepričana, da dobre bonitetne ocene in pozitivne ocene javnih financ odražajo ugodno stanje v državi.
    10. 2. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ostrostrelec na bolniški

    Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

    Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z olimpijskih iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, naš zvezdnik pa ima težave s stegensko mišico.
    10. 2. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Sežana

    Policija išče moškega, ki je plačal z neponarejenim bankovcem

    Aparatura na pošti je bankovec označila za ponarejen, moški je odšel pred prihodom policistov, ti pa so ugotovili, da je bankovec pristen.
    10. 2. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo