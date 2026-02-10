EU-parlament sprejel obsežen sveženj ukrepov v podporo vinarjem

Evropski parlament je danes potrdil sveženj ukrepov za krepitev konkurenčnosti in odpornosti vinskega sektorja v Uniji, o katerem sta parlament in Svet EU dogovor dosegla decembra lani. Sveženj med drugim prinaša dodatno financiranje za prilagajanje proizvodnje ter za vinski turizem in izvoz vina. Predvidena je tudi večja prožnost za vinogradnike.

Sveženj tako predvideva, da bodo imeli v primeru hudih naravnih nesreč, izrednih vremenskih razmer, izbruhov bolezni ali namnožitve škodljivcev vinogradniki dodatno leto za zamenjavo prizadetih trt ali sajenje novih.

Članice EU bodo lahko porabile sredstva skupne kmetijske politike za krčenje vinogradov in zelene trgatve, s čimer se preprečujejo viški vina in ohranja tržna stabilnost, so sporočili. Za krizno destilacijo vina in zelene trgatve bo šlo pri tem lahko največ 25 odstotkov razpoložljivih sredstev za posamezno članico, so sporočili iz evropskega parlamenta.

Več podpore je predvidene za promocijo evropskih vin in vinskega turizma. FOTO: Leon Vidic

Sveženj predvideva tudi, da bodo članice lahko povečale obseg podpore za naložbe vinogradnikov v podnebno prilagajanje in blaženje posledic podnebnih sprememb. Ta podpora bo lahko pokrila do 80 odstotkov upravičenih stroškov. Predvidena so tudi dodatna sredstva za ciljne ukrepe za spopad z zlato trsno rumenico.

Več podpore je predvidene za promocijo evropskih vin in vinskega turizma, pri čemer naj bi delež sredstev EU za ta namen znašal do 60 odstotkov. Sofinanciranje stroškov promocije bo omogočeno za obdobje treh let z možnostjo dvakratnega podaljšanja, torej za skupaj največ devet let. Obenem bodo za vina, namenjena izvozu v tretje države, veljale nekatere administrativne razbremenitve pri označevanju.

Poenostavljena bodo tudi pravila označevanja vin, s čimer bo olajšana čezmejna trgovina z vinom v Uniji. Pri tem bodo razrahljana in bolj jasno opredeljena tudi pravila o vinih z nižjo vsebnostjo alkohola. Tako bo izraz brezalkoholno vino 0,0 % lahko uporabljen za vina z manj kot 0,05 odstotka volumskega alkohola.

Poenostavljena bodo tudi pravila označevanja vin. FOTO: Uroš Hočevar

Vina z več kot 0,5 odstotka volumskega alkohola in z najmanj 30 odstotkov manjšo vsebnostjo alkohola od standardne za kategorijo vin pa bodo lahko po novem nosila oznako vina z nižjo vsebnostjo alkohola. Dogovor predvideva tudi, da se bo lahko oznaka vino rose uporabljala za nekatera dodatna regionalna aromatizirana vina.

Svežnju morajo zdaj zeleno luč uradno prižgati še članice Unije v okviru Sveta EU, nato pa bodo novi ukrepi in pravila lahko začeli veljati.