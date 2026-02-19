EU se mora pripraviti na tri stopinje toplejše podnebje

Evropska unija se mora pripraviti na tri stopinje toplejše podnebje ob koncu stoletja. Ekstremni vremenski in podnebni dogodki že danes, ko se je svet segrel za približno 1,4 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje, zahtevajo na tisoče življenj, veliko gospodarsko škodo in škodo za ekosisteme. V prihodnosti bodo ekstremni vremenski in podnebni dogodki še pogostejši in intenzivnejši, kar bi lahko oslabilo evropsko konkurenčnost, ustvarilo pritisk na javne proračune in povečalo varnostna tveganja. Zato mora Evropa poleg zmanjševanja izpustov nujno okrepiti odpornost proti podnebnim tveganjem, svetuje evropski znanstveni svetovalni odbor za podnebne spremembe.

Trenutna prizadevanja za prilagajanje naraščajočim temperaturam so nezadostna in pogosto prepozna, je v novem poročilu ocenil odbor, ki je neodvisno (po)svetovalno telo EU, ustanovljeno leta 2021 z evropskim podnebnim zakonom. »Vremenski in podnebni ekstremi že danes povzročajo hude izgube po Evropi. Ekstremna vročina je v zadnjih letih povzročila več deset tisoč prezgodnjih smrti, vključno z okoli 24.000 smrtmi poleti 2025. Gospodarska škoda na infrastrukturi in stvarnem premoženju v povprečju znaša okoli 45 milijard evrov na leto. Naraščajoče posledice kažejo, da krepitev prilagajanja ni izbira, temveč je bistvena za varovanje življenj, temeljev preživetja in gospodarskih temeljev Evrope,« je izjavil predsednik odbora Ottmar Edenhofer.