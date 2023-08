Evakuacija v Baški grapi, na Idrijsko-Cerkljanskem plazovi in zapore cest

Ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke, poroča Arso. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v prihodnjih urah pomikal dolvodno.

Zaradi močnega deževja, ki v nekaterih delih Slovenije od četrtka zvečer povzroča nevšečnosti, so vso noč na delu številne gasilske ekipe. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v zadnjih 12 urah obravnavali več kot tisoč dogodkov, na pomoč ljudem pa so priskočili gasilci iz 168 gasilskih enot. Iz treh kampov so morali evakuirati ljudi.

Na Severnem Primorskem je bilo največ težav na Tolminskem in Idrijsko-cerkljanskem, meteorne vode pa so, kot je za Radio Slovenija povedal regijski poveljnik civilne zaščite Samo Kosmač, zalivale hiše, sprožilo se je več plazov, ki so zasuli ceste, v Baški grapi so morali evakuirati stanovalce iz dveh hiš.

Poplave na Cerkljanskem FOTO: PGD Cerkno

Na Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem je več hiš pod vodo

Obilne padavine so največ težav na Severnem Primorskem povzročile na Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem, kjer je precej hiš pod vodo, na srečo pa ni poškodovanih, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite.

Zaradi neurja trenutno v občini Idrija poteka večji obseg intervencij. Sprožajo se plazovi, nekatere ceste so že poplavljene, med drugim je neprevozna tudi cesta Idrija–Spodnja Idrija. Neprevozne ali slabo prevozne so tudi nekatere okoliške ceste, so sporočili z občinske civilne zaščite.

Občane prosijo, da se od doma odpravijo le v nujnih primerih. »In če morate na pot, to naredite previdno, z upoštevanjem navodil intervencijskih ekip na terenu. Situacija se spreminja, pričakujejo se nadaljnje padavine, zato vas prosimo, da spremljate lokalne medije, prek katerih vas bomo poskusili redno obveščati,« so pozvali.

Razdejanje v Kanomlji FOTO: Mirko Rupnik

Trenutno so na območju največji izziv plazovi, zaradi katerih so številne ceste popolnoma zaprte, je dejal.

»Pristojne službe se trudijo, da bi ceste čim prej odprli,« je poudaril poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko Kosmač. »Hidrološke razmere se zdaj nekoliko umirjajo, vendar popoldne pričakujemo nove padavine, zato se bodo razmere proti večeru zagotovo znova zaostrile,« je ocenil. Pri tem je poudaril, da so na terenu vse razpoložljive sile, o številkah pa težko govori.

»Doslej smo razdelili 5000 protipoplavnih vreč in folij, ki jih potrebujemo za zaščito objektov, kljub temu pa smo zaradi naraslih voda preventivno evakuirali prebivalce dveh hiš v Baški grapi,« je še dejal.

Grozijo plazovi, odneslo najmanj en most

Kot je za Delo povedal poveljnik idrijske civilne zaščite Boštjan Brelih, so na terenu na Idrijskem vse razpoložljive enote; ceste pomaga čistiti šest ali sedem kopačev. Cesta Spodnja Idrija–Idrija ostaja zaprta, se po Brelihovih besedah trudijo, da bi jo čim prej odprli vsaj za primer interventne vožnje. Protipoplavnih vreč imajo za zdaj dovolj. V Spodnjo Idrijo je bila napotena tudi posebna regijska enota civilne zaščite (HCP) za prečrpavanje vode z visoko zmogljivo črpalko.

Zaradi močnega deževja so v Idriji številni objekti pod vodo, tudi industrijski obrati. »Zato smo aktivirali enoto za hitro prečrpavanje vode,« je povedal Brelih. Kot je dejal, poškodovanih po prvih podatkih ni, trenutno pa tudi nima podatkov o tem, koliko hiš je pod vodo in kateri industrijski obrati so zaliti.

»V Idriji še vedno pada močan dež, zato se razmere poslabšujejo. Upamo, da bo popoldne padavin manj in se bodo razmere začele umirjati«, je dejal poveljnik idrijske Civilne zaščite (CZ). Vse intervencijske enote so na terenu, težave pri intervenciji pa povzročajo zalite ceste in podrta drevesa, je dejal. Ob tem je poudaril, da je oskrba s pitno vodo nemotena, občani pa morajo vodo prekuhavati.

Cerkljanska je po besedah vodje intervencije Stanka Močnika odrezana od sveta. Na terenu je okrog 70 prostovoljnih gasilcev. Najbolj ogrožajoči so plazovi, ki grozijo predvsem na območju Pluženj, Jazen in Otaleža. Ni še jasno, kakšno je stanje s poškodovanimi mostovi v Masorah. Po neuradnih informacijah naj bi odneslo kar tri.