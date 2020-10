Evropa pri recikliranju plastike ne dosega ciljev

Ljubljana – Evropsko računsko sodišče je ob pregledu področja plastične embalaže ugotovilo, da obstaja velika nevarnost, da EU ne bo dosegla ciljev pri recikliranju plastične embalaže za leti 2025 in 2030. Nova, natančnejša pravila za poročanje o recikliranju in izvozu plastičnih odpadkov, so razkrila, da je stopnja recikliranja 30- in ne 42-odstotna, kot so poročali doslej.Posodobitev pravnega okvira za recikliranje plastike leta 2018 kaže povečane ambicije EU in bi lahko pripomogla k povečanju zmogljivosti recikliranja. Vendar ne gre podcenjevati obsega izziva, s katerim se spoprijemajo države članice, so opozorili na ...