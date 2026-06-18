Evropa v primežu vročinskega vala

Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vremenoslovci so vzrok za nenavadno vroče temperature pripisali visokotlačnemu območju nad celino. Temperature naj bi se po njihovih napovedih ob koncu tedna in v začetku naslednjega še povišale, navaja španska tiskovna agencija EFE.

V Španiji so oblasti za več regij izdale opozorilo pred vročino, potem ko so temperature na severovzhodu narasle na 38, na zahodu države pa na 39 stopinj Celzija. Otroci so se v eni od osnovnih šol v bližini Barcelone zaradi vse bolj vročih učilnic brizgali z vodo. Vremenoslovci za soboto napovedujejo temperature do 40 stopinj.

Vročina je po celotnem Iberskem polotoku povzročila zaskrbljenost pred gozdnimi požari. Tudi na Portugalskem se bo v nekaterih delih ogrelo na 40 stopinj Celzija, v prestolnici Lizbona bo prihodnji teden po napovedih 35 stopinj.

Podobne razmere ob koncu tedna pričakujejo v Franciji, kjer je večji del države vročinski val zajel že danes. Zaradi tega so v več krajih po državi prekinili pouk v šolah, odpovedali so tudi približno 70 železniških povezav med četrtkom in ponedeljkom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vreme v Sloveniji Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 °C. Jutri bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 °C. V soboto bo sončno in vroče, temperature bodo še malce višje kot v petek. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht.

Lani je Francija v času junijskega vročinskega vala skupaj zaprla približno 2200 šol, letos pa je državo po neobičajno vročem maju zajel že drugi vročinski val. Glede na napovedi bodo najvišje temperature v državi zajele v nedeljo ali ponedeljek, ko v več regijah, vključno s Parizom, pričakujejo 40 stopinj.

Italijo je vročinski val dosegel v sredo. V večini osrednjega in severnega dela države so se gibale okoli 36 stopinj Celzija, vremenoslovci pa za popoldan opozarjajo pred nevihtami in točo v gorskih območjih.

V osrednji Evropi bodo temperature strmo narasle konec tedna. Že danes so oblasti izdale opozorila pred vročino za jugozahodne regije, v petek in soboto jih bodo razširile na druge dele države, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V sredo so temperature dosegle skoraj 33 stopinj, do petka bi se lahko povzpele do 38 in krepko nad povprečjem ostale tudi prihodnji teden, medtem ko napovedujejo tudi močne nevihte.

V Grčiji naj bi temperature dosegle do 35 stopinj Celzija, v Albaniji do 40. Podobne razmere pričakujejo tudi v nekaterih delih Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskih povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Britanski vremenoslovci pa so za konec tedna napovedali temperature nad 30 stopinjami.