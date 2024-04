Evropa lani z rekordnim številom ekstremno vročih dni

V nadaljevanju preberite:

Lansko leto je bilo najbolj vroče oziroma drugo najbolj vroče v Evropi. Temperature so bile 11 mesecev nad povprečjem zadnjih 30 let, september pa je bil najbolj vroč v zgodovini meritev, navaja skupno poročilo Svetovne meteorološke organizacije (WMO) in programa EU za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S).

Izmerjeno je bilo rekordno število dni z ekstremnim vročinskim stresom, ki ustreza občutku temperature, višje od 46 stopinj Celzija. Podatkov o številu umrlih zaradi vročine v lanskem letu še ni, se je pa v zadnjih 20 letih smrtnost zaradi vročine povečala za okoli 30 odstotkov, navaja poročilo, ki poziva k povečanju odpornosti zdravstvenega sektorja na podnebne spremembe.