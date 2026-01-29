Evropska jabolka vsebujejo koktajl pesticidov

Jabolka so drugi najbolj priljubljen sadež za bananami, prebivalec Evrope jih poje približno 15 kilogramov na leto. Skrb vzbujajoči rezultati vzorčenja tega sadeža na ostanke pesticidov kažejo, da rek eno jabolko na dan odžene zdravnika stran ne drži več. Raziskava, ki je zajela 13 evropskih držav, je pokazala, da je 85 odstotkov vzorcev jabolk vsebovalo koktajl pesticidov.

V okoljski nevladni organizaciji PAN Europe so skupaj s partnerskimi organizacijami odvzeli 59 vzorcev jabolk iz konvencionalne pridelave, pridelanih v 12 članicah Evropske unije in Švici. Slovenije ni med njimi. V vsaki državi so odvzeli od tri do pet vzorcev jabolk, ki so bila naprodaj v supermarketih, na kmečkih tržnicah in pri lokalnih pridelovalcih. Poslali so jih v akreditiran laboratorij ter jih tam analizirali na prisotnost več kot 600 pesticidov in njihovih razgradnih produktov.