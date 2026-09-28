Komisar Várhelyi: Evropa mora postopno opustiti rejo v kletkah

Do konca leta bo evropska komisija predstavila zakonodajni predlog za postopno odpravo kletk v reji kokoši nesnic in pitovnih piščancev, v drugem četrtletju prihodnjega leta pa še predlog za odpravo kletk v prašičereji, je za Delo napovedal evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Olivér Várhelyi. Ukrepi bodo temeljili na znanstvenih priporočilih in oceni gospodarskih in družbenih učinkov, spremljali jih bodo ustrezna prehodna obdobja in finančna podpora, napoveduje Várhelyi.

Slovenska vlada pripravlja spremembe novele zakona o zaščiti živali, s katerimi bo preložila odpravo kletk v reji kokoši nesnic s 1. januarja 2029 za več let. Kako bi ocenili slovenski korak nazaj pri dobrobiti rejnih živali glede na znanstveno mnenje evropske agencije za varnost hrane (Efsa), da je reja kokoši v kletkah z vidika dobrobiti živali slabša kot sistemi reje brez kletk?

Na ravni EU je naša usmeritev jasna. Kot smo potrdili v strategiji za živinorejo, predstavljeni julija, nameravamo nadgraditi pravila za kokoši nesnice in pitovne piščance, pri čemer se bomo osredotočili na postopno opuščanje kletk. Naše delo bo temeljilo na znanstvenih priporočilih Efse in skrbni oceni gospodarskih in družbenih učinkov, vključno z izkušnjami držav članic, ki na tem področju že ukrepajo. Menim, da mora biti prehod ambiciozen, vendar tudi izvedljiv. Kmetje potrebujejo dovolj časa, naložbeno gotovost in podporo za prilagoditev, hkrati pa moramo doseči resnične in trajne izboljšave dobrobiti živali.