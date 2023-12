Evropska komisija predlaga zmanjšanje zaščite volkov

Evropska komisija je danes svetu ministrov EU predlagala znižanje varstvenega statusa volkov v EU iz »strogo zaščitene« v »zaščiteno« vrsto v okviru Bernske konvencije. Potrditev odločitve bi olajšala postopke za odobritev odstrela volkov.

Sedanji varstveni status volka po Bernski konvenciji je »bil določen na podlagi razpoložljivih znanstvenih podatkov v času pogajanj o konvenciji leta 1979. Na podlagi poglobljene analize statusa volka v EU, ki je bila prav tako objavljena danes, komisija predlaga, da se status volka spremeni v "zaščitenega" namesto "strogo zaščitenega",« so zapisali v sporočilu za javnost. Poskušali smo dostopiti do omenjene analize, vendar povezava na spletno stran, kjer naj bi bila analiza objavljena, ne deluje.

S predlogom komisija sledi svoji napovedi iz septembra, da se bo na podlagi zbranih podatkov odločila o predlogu za spremembo varstvenega statusa volkov, kjer je to primerno, in za posodobitev pravnega okvira, ki bi po potrebi državam omogočil več prilagodljivosti pri upravljanju populacij volkov.

Sprememba varstvenega statusa volkov po Bernski konvenciji je pogoj za vsako podobno spremembo statusa volkov na ravni EU, pojasnjujejo v komisiji, in dodajajo, da njihov predlog »v veliki meri ustreza stališču iz resolucije Evropskega parlamenta iz 24. novembra 2022«.

Von der Leyen: lokalnim oblastem

omogočiti več prožnosti

Predsednica Ursula von der Leyen je objavo predloga za spremembo varstvenega statusa volkov pospremila s komentarjem, da je »vrnitev volkov dobra novica za biotsko raznovrstnost v Evropi. Toda koncentracija volčjih tropov v nekaterih evropskih regijah je postala resnična nevarnost, zlasti za rejne živali. Za bolj aktivno upravljanje kritičnih koncentracij volkov so lokalne oblasti prosile za več prožnosti. Na ravni EU bi morali to omogočiti in postopek, ki ga je komisija začela danes, je pomemben korak.«

Dodala je, da je »globoko prepričana, da lahko in bomo našli ciljno usmerjene rešitve za zaščito tako biotske raznovrstnosti kot življenja na podeželju.«

Komisarja za okolje in kmetijstvo

poudarjata preventivo

S predlogom komisije se strinja tudi komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius. Poudaril je, da bo komisija še naprej s financiranjem in smernicami podpirala nacionalne in lokalne organe pri spodbujanju sobivanja z volkom in velikimi zvermi splošno. »Naložbe v preventivne ukrepe pa ostajajo bistvenega pomena za zmanjšanje plenjenja rejnih živali.«

Komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je dejal, da predlog odgovarja na izzive vrnitve volkov za kmete in podeželske skupnosti ter »temelji na poglobljeni analizi vseh razpoložljivih znanstvenih in tehničnih podatkov«. Tudi on je države članice pozval, naj v celoti izkoristijo sredstva EU za podporo naložbam v preventivne ukrepe, »ki so bistveni za zmanjšanje nevarnosti za rejne živali«.

Nevladniki komisiji očitajo

nepreglednosti in nepravilnosti

Na predlog znižanja varstvenega statusa volkov so se ostro odzvale organizacije za zaščito okolja in živali. V imenu 300 organizacij, tudi slovenske Alpe Adria Green, je Evropski okoljski biro (EEB) evropski komisiji poslal pismo. »Zelo zaskrbljujoče je, da se politična odločitev o tako ključnem vprašanju pripravlja na nepregleden način. Poleg tega temelji na nepravilnem posvetovalnem postopku, ki se je začel s sporočilom za javnost Komisije o „Volkovih v Evropi“ 4. septembra 2023, ki je vsebovalo zavajajoče informacije o volkovih,« navaja pismo.

Organizacije so pomisleke glede tega predstavile v pismu komisiji z 11. septembra. »Ponovno poudarjamo, da mora vsaka odločitev o spremembi varstvenega statusa volkov temeljiti na zanesljivih znanstvenih podatkih, v skladu z določili ustrezne zakonodaje, in ne na anekdotičnih dokazih, predloženih skozi nepregleden in nepravilen posvetovalni postopek,« so zapisali.

Organizacije so tudi zaskrbljene, »da so razpravo o tem vprašanju do zdaj v veliki meri prevladovali in vodili predstavniki interesov kmetijske industrije in lova, ki se radi predstavljajo kot govoreči v imenu podeželskih skupnosti. Vendar pa je v resnici med podeželskimi skupnostmi dejansko visoka stopnja podpore strogi zaščiti volkov v EU,« kar je po njihovih navedbah pokazala raziskava, ki je bila po naročilu več organizacij za zaščito živali izvedena novembra letov v desetih članicah EU.

»Razen če ni tehtnih novih znanstveno podprtih dokazov, ki so jih zbrale službe Evropske komisije, menimo, da sta znanost in javno mnenje jasna: sprememba statusa varstva volka – bodisi po zakonodaji EU bodisi po Bernski konvenciji – ni upravičena,« so zapisali.

Namesto spremembe varstvenega statusa

spodbujanje ukrepov za sožitje

Namesto spremembe varstvenega statusa volkov mora EU po navedbah okoljskih organizacij zagotoviti, da se obstoječa pravna zaščita volkov podpira in dosledno izvaja v vseh državah članicah. Spodbujati mora sprejemanje ukrepov za sožitje med volkovi in lokalnimi skupnostmi, kar države premalo izkoriščajo, ter podpirati pobude, ki javnosti zagotavljajo točne in znanstveno utemeljene informacije o volkovih.

»Zaščita volkov v Evropi ni le stvar ekološkega pomena, ampak tudi odraz naše zavezanosti k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter vrednotam sobivanja in strpnosti. Volkovi so sestavni del evropske naravne dediščine, igrajo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja ekosistemov in biotske raznovrstnosti, zato je vrnitev volka v dele Evrope, kjer je bila vrsta pred tem iztrebljena, velik naravovarstveni uspeh, ki ne sme biti ogrožen,« so zapisali nevladniki. Evropsko komisijo pozivajo, naj pri pripravi odločitve resno vzame priporočila širše civilne družbe.