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    Okolje

    Evropske jagode so koktajl strupenih pesticidov

    Organizacije PAN je v večini vzorcev jagod pridelanih v EU odkrila pesticide, med njimi tudi endokrine motilce.
    56 odstotkov pesticidov, ki so jih ugotovili na vzorcih jagod, sodi v skupino t. i. »nevarnejših pesticidov«. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    56 odstotkov pesticidov, ki so jih ugotovili na vzorcih jagod, sodi v skupino t. i. »nevarnejših pesticidov«. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    7. 7. 2026 | 05:00
    3:09
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    Nova raziskava organizacije PAN Europe in partnerskih nevladnih organizacij ugotavlja, da so jagode pridelane v Evropski uniji onesnažene s koktajli zelo strupenih pesticidov. Kemikalije PFAS so bili odkriti v 58 odstotkov vzorcev jagod pridelanih v EU, najpogosteje ugotovljena pesticida pa sta fludioksonil in ciprodinil, endokrina motilca, ki bi morala biti, po mnenju organizacije PAN Europe, prepovedana v EU.

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    Kemikalije, ki ogrožajo zdravje in plodnost

    Poleg tega 56 odstotkov pesticidov, ki so jih ugotovili na vzorcih jagod, sodi v skupino t. i. »nevarnejših pesticidov«, ki bi jih bilo treba postopno odpraviti od leta 2011. »Ti rezultati potrjujejo, da je potrebno boljše izvajanje zakonodaje o pesticidih, ne pa rahljanje pravil, o katerem se trenutno razpravlja v EU v okviru predloga Omnibus o varnosti hrane in krme,« so opozorili.

    Jagode so zelo priljubljeno sadje, zlasti otroci jih uživajo v velikih količinah. FOTO: Shutterstock
    Jagode so zelo priljubljeno sadje, zlasti otroci jih uživajo v velikih količinah. FOTO: Shutterstock

    »Presenetilo nas je število različnih ostankov, najdenih v številnih testiranih vzorcih: v belgijskem vzorcu so odkrili do devet različnih ostankov pesticidov, v madžarskem osem in v irskem sedem. Širšo javnost je treba obvestiti, da teh koktajlov regulativni organi ne upoštevajo,« je ob tem dejal aktivist pri PAN Europe Gergely Simon. Najmanj pesticidov so sicer vsebovali vzorci iz Francije in Nizozemske.

    »Izdaja evropskih otrok«

    Jagode so zelo priljubljeno sadje, zlasti otroci jih uživajo v velikih količinah, zaradi velikega povpraševanja potrošnikov je njihova pridelava intenzivna. Organizacija PAN Europe in njene partnerske nevladne organizacije so testirale 41 vzorcev jagod v enajstih državah EU. Od tega je bilo 36 vzorcev pridelano konvencionalno, štiri ekološko in en pa je bil označen kot pridelan brez pesticidov.

    Največ pesticidov je bilo v vzorcu jagod iz Belgije. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    Največ pesticidov je bilo v vzorcu jagod iz Belgije. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

    »Zelo zaskrbljujoče je, da so identificirani pesticidi med najbolj strupenimi, ki se prodajajo v EU: ljudje so izpostavljeni koktajlom PFAS, endokrinih motilcev ali nevrotoksičnih pesticidov prek hrane,« je opozoril izvršni direktor PAN Europe dr. Martin Dermine.

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    Veseli dan za industrijo pesticidov

    Kljub temu, da je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v letih 2024 in 2025 fludioksonil in ciprodinil opredelila kot pesticida, ki motita endokrino delovanje, je njuna uporaba v EU še zmerom legalna. »Naši regulativni organi ne zaščitijo državljanov, zlasti naših otrok,« je poudaril Dermine ter »predlog Komisije o varnosti hrane in krme ter spremembe, o katerih sta razpravljala tako parlament kot svet« EU označil za »škandal in izdajo državljanov, zlasti ranljivih skupin, kot so otroci in nosečnice.«

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