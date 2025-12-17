Evropski kmetje bodo s traktorji zasedli Bruselj in Liege

Organizatorja protestov različna. Oba proti rezom v kmetijski proračun in sporazumu EU-Mercosur, razlike pa so pri viziji prihodnosti kmetijskega sistema.

Dobrega pol leta po zadnjem protestu bodo kmetje jutri v Bruslju znova šli na ulice. Organizator protesta, Združenje evropskih kmetijskih organizacij in Konfederacije evropskih kmetijskih zadrug (Copa-Cogeca), je napovedal več kot 10.000 udeležencev iz vseh evropskih držav. Na dan, ko bodo voditelji držav članic EU razpravljali o nadaljnji finančni­ podpori Ukrajini, bodo kmetje protestirali proti zmanjšanju denarja za kmetijstvo v predlogu prihodnjega evropskega proračuna, proti sklenitvi sporazuma EU-Mercosur ter za zmanjšanje birokratskih bremen. Drugi kmečki protest bo že danes prav tako v Belgiji potekal na letališču v Liegeu. Sklicala ga je evropska veja mednarodnega gibanja kmetov La Via Campesina. Teme so iste, zahteve precej drugačne. Obe organizaciji se zavzemata­ za pravično ...