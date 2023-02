Evropski parlament za 80-odstotno zmanjšanje porabe pesticidov

V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament si bo prizadeval za še večje zmanjšanje uporabe pesticidov v Evropski uniji, kot ga je predlagala evropska komisija. Na to kaže poročilo članice parlamenta, ki je odgovorna za pripravo stališč o predlogu uredbe o trajnostni rabi pesticidov. Poročilo, ki ga je podpisala evropska poslanka iz skupine Zelenih Sarah Wiener, pridobil pa ga je spletni portal Euractiv, predlaga 80-odstotno zmanjšanje porabe »nevarnejših« pesticidov do leta 2030. To so tisti, ki povzročajo raka ali pa so strupeni za živčni sistem in ovirajo razmnoževanje. Evropska komisija je v svojem predlogu navedla 50-odstotno zmanjšanje do leta 2030.