FOTO:Evropski revizorji za popravke trgovanja z emisijami

Brezplačne pravice do emisij še vedno predstavljajo 40 odstotkov vseh razpoložljivih pravic, poleg tega niso dovolj ciljno usmerjene. Zato je potek razogljičenja energetike bistveno upočasnjen, ugotavlja evropsko računsko sodišče v novem poročilu.Evropska komisija mora posodobiti postopek ciljnega usmerjanja brezplačnih pravic, da bosta v njem upoštevana pariški podnebni sporazum in nedavni razvoj dogodkov, pravijo revizorji. Načeloma v okviru evropskega sistema trgovanja z emisijami (EU ETS) določijo ceno za emisije ogljika in pravice do emisij se ponujajo na dražbi. Dražbeni prejemki pa pomenijo tudi prihodke za podnebne ...