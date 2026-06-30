Evropski vročinski valovi niso več izjema, ukrepi pa ostajajo pomanjkljivi

Evropa se tudi letos sooča z obsežnim vročinskim valom, ki vpliva na zdravje prebivalcev in delovanje zdravstvenih sistemov. V številnih državah poročajo o povečanem številu klicev na nujno medicinsko pomoč, večjem številu obiskov urgentnih služb ter povečani umrljivosti, povezani z visokimi temperaturami.

V Franciji se je v nekaterih mestih število klicev na nujno medicinsko pomoč povečalo za do 50 odstotkov. Londonska reševalna služba je sprejela največ življenjsko ogrožajočih klicev v enem dnevu doslej, španski sistem za spremljanje umrljivosti pa ocenjuje, da je bilo v nekaj dneh z vročino povezanih več kot 300 presežnih smrti. V Italiji so v 24 urah poročali o petih smrtnih primerih, povezanih z vročino.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se Evropa segreva hitreje od svetovnega povprečja, zato vročinski valovi postajajo pogostejši, intenzivnejši in daljši. Zaradi tega se vse več pozornosti namenja prilagajanju na visoke temperature in zmanjševanju njihovih vplivov na zdravje prebivalcev.

Preventivni ukrepi zmanjšujejo zdravstvena tveganja

Analize kažejo, da lahko pravočasni preventivni ukrepi pomembno zmanjšajo število zdravstvenih zapletov in smrti zaradi vročine. Po ocenah bi bilo leta 2023 brez že uvedenih prilagoditvenih ukrepov število smrti zaradi vročine v Evropi približno 80 odstotkov višje. Med osebami, starejšimi od 80 let, bi bilo lahko celo dvakrat več smrtnih primerov.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se Evropa segreva hitreje od svetovnega povprečja, zato vročinski valovi postajajo pogostejši, intenzivnejši in daljši. FOTO: WHO

Med učinkovite ukrepe sodijo sistemi zgodnjega opozarjanja, akcijski načrti za ukrepanje ob vročinskih valovih, zagotavljanje ohlajenih javnih prostorov ter obveščanje in pomoč ranljivejšim skupinam prebivalstva.

Ob visokih temperaturah zdravstvene ustanove priporočajo več preprostih zaščitnih ukrepov. Čez dan je priporočljivo zmanjšati segrevanje bivalnih prostorov z zapiranjem senčil, prostore pa zračiti ponoči oziroma zgodaj zjutraj, ko so temperature nižje. Pomembno je redno uživanje zadostnih količin vode ter omejevanje izpostavljenosti soncu v najbolj vročem delu dneva. Priporočljivo je tudi omejiti uživanje alkoholnih, sladkih in kofeinskih pijač.

Posebno pozornost je treba nameniti starejšim osebam, kroničnim bolnikom in drugim ranljivim skupinam. Po razpoložljivih podatkih je bilo približno 60 odstotkov hospitalizacij po nujnih zdravstvenih obravnavah med trenutnim vročinskim valom povezanih z osebami, starejšimi od 75 let.

Primeri ukrepov v evropskih državah

V številnih evropskih mestih in državah so že uvedli ukrepe za zmanjšanje vpliva vročine na prebivalce. Barcelona je razširila mrežo tako imenovanih podnebnih zatočišč, ki vključujejo knjižnice, kulturne centre, parke in druge javne prostore, namenjene ohladitvi prebivalcev.

Pariz je aktiviral sistem spremljanja starejših in drugih ranljivih prebivalcev ter sprejel nekatere dodatne ukrepe za razbremenitev nujnih služb. V posameznih italijanskih regijah so v času najvišjih dnevnih temperatur omejili delo na prostem in uvedli nadomestila za delavce, ki zaradi zaščitnih ukrepov začasno ne opravljajo dela.

Izzivi za zdravstveni sistem

Visoke temperature predstavljajo dodatno obremenitev tudi za zdravstvene ustanove. Poleg povečanega števila pacientov se lahko bolnišnice soočajo z večjo obremenitvijo hladilnih sistemov, težavami pri delovanju opreme in zahtevnejšimi delovnimi pogoji za zdravstveno osebje.

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo bo z nacionalnimi predstavniki držav razpravljal o izkušnjah iz trenutnega vročinskega vala ter o nadaljnjih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti. Eden od poudarkov bo ocena obstoječih načrtov za zaščito zdravja ob vročinskih valovih in možnosti za njihovo nadgradnjo.

Po podatkih WHO več kot polovica evropskih držav še nima celovitega načrta za ukrepanje ob vročinskih valovih. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen dolgoročnega načrtovanja, prilagajanja mest in zdravstvenih sistemov ter ozaveščanja prebivalcev o zaščitnih ukrepih, ki lahko zmanjšajo zdravstvena tveganja ob vse pogostejših obdobjih visokih temperatur.