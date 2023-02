Evropski znanstveniki za ukinitev kletk pri reji piščancev in kokoši

Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) je danes predlagala prenehanje uporabe kletk v reji piščancev za meso in kokoši nesnic. Ukinitev kletk bi izboljšala dobrobit teh živali, menijo Efsini znanstveniki, poroča AFP.

Strokovnjaki agencije so v okviru revizije zakonodaje o dobrobiti živali, ki jo pripravlja EU, opravili presojo sistemov vzreje piščancev in kokoši v EU. Identificirali so nevarnosti, ki so jim te ptice izpostavljene, in posledice za njihovo dobrobit.

V dveh znanstvenih mnenjih, ki so ju pripravili, so priporočili tudi končanje praks krajšanja kljunov in omejevanja hrane. Pripravili so nasvete za izboljšanje struktur v bivališčih piščancev.

Priporočajo tudi zmanjšanje gostote piščancev v rejah, možnost izpusta in zmanjšanje hrupa.