Fosilni plin mora ven, zlasti ruski, a ga še vedno potrebujemo

S cenami in dobavo plina to zimo ne bi smelo biti večjih težav, saj so skladišča plina rekordno, več kot 96-odstotno napolnjena, ugotavljajo v Združenju evropskih sistemskih operaterjev plinskih omrežij (ENTSOG). Vendar pa lahko iz več razlogov – zaradi hujše zime ali popolne ustavitve dobave plina iz Rusije – cene še poskočijo. Slovenija je okrepila povezavo z Italijo, porabo plina pa bo najbrž povečala ljubljanska toplarna.

ENTSOG je opravil analizo, kako je evropsko plinsko omrežje pripravljeno na zimsko sezono, ki se po starejših dogovorih začne 1. oktobra in konča 31. marca. Ob tem so preverili morebitno evolucijo dobavnih poti, zmogljivosti sprejema utekočinjenega zemeljskega plina (UZP), skladiščne zmogljivosti, predvsem pa to, ali je evropsko omrežje dovolj zmogljivo, da bi preneslo konice porabe ob hujšem mrazu. Dodali so analizo, kaj lahko pričakujemo poleti in v začetku prihodnje jeseni.