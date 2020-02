Francija bo omejila število obiskovalcev Mont Blanca

FOTO: Denis Balibouse/AFP

Francoski predsednikje napovedal ostrejšo politiko zaščite okolja in ob tem uradno odprl nov francoski urad za biodiverziteto, ki bo bdel nad stanjem živalskih in rastlinskih vrst. Med ukrepi bo tudi nov naravni park okoli Mont Blanca, ki izgublja sijaj zaradi prekomernega turizma in onesnaževanja.Na vznožju najvišje evropske gore je Macron poudaril, da je letošnje leto ključno pri reševanju okolja. Ob ogledu izginjajočega se 7,5 kilometra dolgega ledenika Mer de Glace v Chamonixu je izpostavil: »Kar vidimo pri talečem se ledeniku, je nedvoumen dokaz podnebnih sprememb.«Francoska vlada bo okoli Mont Blanca vzpostavila nov naravni rezervat do konca leta, ob tem bodo omejili število obiskovalcev gore.Med ukrepi za varstvo narave so še, da vlada ne bo več uporabljala plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ministre bodo spodbujali k uporabi vlakov za državne obiske, vladna vozila bodo zamenjali za električna ali vsaj hibridna. Tudi Macronovo vozilo bodo zamenjali za okolju prijaznejše hibridno blindirano vozilo.