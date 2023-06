Francoski, španski in portugalski gasilci na pomoč Kanadi

Evropska unija bo pomagala Kanadi pri gašenju uničujočih gozdnih požarov. Kot je danes sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, je Evropska komisija na prošnjo Kanade za pomoč pri gašenju obsežnih požarov v naravi aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite. Več držav članic je medtem že ponudilo pomoč prizadeti državi.

Kot je sporočil Lenarčič, so Francija, Španija in Portugalska že ponudile znatno število gasilcev, ki bodo priskočili na pomoč kanadskim in drugim reševalcem. Evropska unija je pripravljena še naprej pomagati, je zapisal ob tem na twitterju.

Posnetek požara s helikopterja. FOTO: Kevin Burton/AFP

Kanada se spopada z najhujšo sezono gozdnih požarov v zgodovini. Oblasti so zato druge države zaprosile za dodatno pomoč pri boju proti več kot 400 požarom po vsej državi, zaradi katerih je razseljenih že 20.000 ljudi.

Dim požarov se je razširil tudi v sosednje ZDA, kjer je zajel severovzhodni del države ter močno poslabšal vidljivost in kakovost zraka, med drugim v New Yorku in Washingtonu.

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo kanadskemu premieru Justinu Trudeauju ponudil dodatno pomoč ameriške vlade v boju proti požarom zgodovinskih razsežnosti. ZDA so doslej v Kanado napotile 600 gasilcev in opremo.