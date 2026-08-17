Glavna pozornost krmi in pospešku izplačil za lansko sušo (VIDEO)

Največji takojšnji problem je izpad krme za živinorejo, meni minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Minister ga označuje za »največji izziv« in osrednjo težavo, saj bi pomanjkanje krme lahko sililo rejce v zmanjševanje osnovnih čred, kar bi dolgoročno ogrozilo obstoj nekaterih kmetij. Zato je kmetovalcem napovedal pomoč države. Pri govedoreji se namreč pojavljajo težave pri prodaji živali v Avstrijo in Italijo, saj so tamkajšnje klavnice po besedah predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jožeta Podgorška blizu meje zmogljivosti. Zato je tudi meso v regiji trenutno zelo poceni. Minister napoveduje predvsem hitrejšo in bolj neposredno pomoč kmetijam. Kot pravi, bodo pospešili izplačevanje odškodnin za lansko sušo. Med nujnimi ukrepi je navedel tudi skrajšanje postopka ...