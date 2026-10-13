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    Okolje

    EU: Cop31 mora biti prelomnica od izpolnjevanja zavez h konkretnim ukrepom

    EU si bo na prihajajoči podnebni konferenci v Turčiji prizadevala za sprejetje paketa ukrepov za zmanjševanje izpustov.
    Po prekoračenju meje 1,5 stopinje Celzija se bodo tveganja in vplivi stopnjevali z vsakim delčkom stopinje in vsako leto, opozarja poročilo ZN. FOTO: Ruaridh Stewart/Reuters
    Galerija
    Po prekoračenju meje 1,5 stopinje Celzija se bodo tveganja in vplivi stopnjevali z vsakim delčkom stopinje in vsako leto, opozarja poročilo ZN. FOTO: Ruaridh Stewart/Reuters
    Maja Prijatelj Videmšek
    13. 10. 2026 | 19:17
    13. 10. 2026 | 19:23
    5:25
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    Slab mesec pred začetkom podnebne konference ZN v turškem mestu Antalya (Cop31) je svet EU potrdil pogajalska izhodišča Evropske unije na konferenci. V njih EU poziva k hitremu ter na znanosti in multilateralizmu utemeljenem ukrepanju za omejitev globalnega segrevanja.

    Ministri EU, pristojni za okolje, priznavajo, da bo cilj pariškega sporazuma glede omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija verjetno presežen, vendar so kljub temu pozvali k nujnim in ambicioznim podnebnim ukrepom, da bi se izognili vsakemu dodatnemu delčku stopinje segrevanja in se vrnili h krivulji 1,5 stopinje Celzija v skladu z najboljšimi razpoložljivimi znanstvenimi dognanji.

    Svet EU je potrdil pogajalska izhodišča pred podnebno konferenco v Turčiji.

    EU je po besedah irskega ministra pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri ključnih vprašanjih.

    Temperature je še mogoče znižati, a to zahteva takojšnje in trajno ukrepanje.

    EU bo na podnebni konferenci, ki bo od 9. do 20. novembra, spet pozvala k pospešenemu izvajanju leta 2015 sprejetega pariškega sporazuma, pri čemer se bo osredotočila na prenos zavez v ukrepe in spodbujanje sodelovanja v okviru Združenih narodov. V zvezi s tem bo pozvala k učinkovitemu izvajanju nacionalno določenih prispevkov (NDC) oziroma podnebnih ciljev držav v okviru pariškega sporazuma in k nujni predložitvi manjkajočih NDC.

    Po najbolj optimističnem scenariju bo globalno segrevanje doseglo vrh pri 1,8 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje.

    V pogajalskih stališčih EU je poudarjena tudi potreba po skupnem uresničevanju rezultatov prvega globalnega pregleda stanja, vključno s prehodom od fosilnih goriv in s pospešenim prehodom na čiste vire energije. Glede na to bi moral Cop31 po njihovem mnenju zagotoviti tudi ustrezen prostor v pogajanjih za razpravo o prizadevanjih za blažitev podnebnih sprememb in določitev smeri za drugi globalni pregled stanja.

    Reševanje imetja po hudourniških poplavah v kraju Devighat v nepalskem okrožju Nuwakot. Poplave je povzročilo zrušenje ledenika in skal iz bližnje gore na meji med Kitajsko in Nepalom, do katerega je prišlo 26. avgusta. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 1400 ljudi, več kot 6100 je pogrešanih. FOTO: Pedro Pardo/Afp
    Reševanje imetja po hudourniških poplavah v kraju Devighat v nepalskem okrožju Nuwakot. Poplave je povzročilo zrušenje ledenika in skal iz bližnje gore na meji med Kitajsko in Nepalom, do katerega je prišlo 26. avgusta. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 1400 ljudi, več kot 6100 je pogrešanih. FOTO: Pedro Pardo/Afp

    Od zavez h konkretnim ukrepom

    Po besedah irskega ministra za podnebje, energijo in okolje Darragha O'Briena je »čas za ukrepanje zdaj«. »Cop31 mora biti prelomnica, ko bodo zaveze postale oprijemljiva resničnost. Ker podnebne spremembe ne prizanašajo nobeni državi, resnična odpornost na podnebne spremembe zahteva globalno sodelovanje. EU je pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri ključnih vprašanjih, kot sta prehod od fosilnih goriv in pospešitev prehoda na čisto energijo z ambicioznimi, usklajenimi in strateškimi ukrepi,« je poudaril.

    Po poročanju Reutersa na podlagi internega dokumenta EU si bo Unija na konferenci Cop31 prizadevala za sprejetje »paketa ukrepov za blaženje podnebnih sprememb«, osredotočenega na zmanjševanje toplogrednih izpustov s prenosom podnebnih zavez držav v konkretne ukrepe. Ključna zahteva EU bo podaljšanje dela podnebnih pogajanj, v okviru katerega vlade razpravljajo o zmanjševanju izpustov in opredeljujejo področja, na katerih je mogoče storiti več, do leta 2040, je navedeno v dokumentu. Ta pogajalski sklop, znan kot »delovni program za blaženje podnebnih sprememb«, se bo iztekel letos.

    V internem dokumentu je tudi navedeno, da na Cop31 »ni prostora« za nove zaveze glede financiranja podnebnih ukrepov. Zaradi tega stališča bodo evropske države verjetno v navzkrižju z revnejšimi državami, ki zahtevajo večjo finančno podporo za uresničevanje podnebnih ukrepov.

    Gašenje gozdnega požara blizu vasi Grebenac 70 kilometrov severovzhodno od Beograda avgusta letos. FOTO: Uros Arsic/Afp
    Gašenje gozdnega požara blizu vasi Grebenac 70 kilometrov severovzhodno od Beograda avgusta letos. FOTO: Uros Arsic/Afp

    Cilj 1,5 bo presežen, a segrevanje še lahko omejimo

    Vlade držav na lanski podnebni konferenci Cop30 v brazilskem Belému niso dosegle dogovora o pospešitvi prizadevanj za zmanjšanje toplogrednih izpustov. Blokirale so ga velike države z gospodarstvi v vzponu in proizvajalke fosilnih goriv. Zagon pri podnebnih prizadevanjih je usahnil, odkar so se ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa umaknile s pogajanj. Na zavoro je pritisnila tudi EU, ki v ospredje postavlja oboroževanje in krepitev gospodarstva.

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    Dogovor na Cop30: Vnaprej napisana zgodba

    Septembra je poročilo Programa ZN za okolje (UNEP) navedlo, da bo zvišanje globalne temperature preseglo 1,5 stopinje Celzija verjetno že v nekaj letih. Po najbolj optimističnem scenariju bo globalno segrevanje doseglo vrh pri 1,8 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje, preden bodo temperature začele padati, večina drugih scenarijev pa predvideva doseganje vrha pri več kot dveh stopinjah Celzija.

    Po prekoračenju meje 1,5 stopinje Celzija se bodo tveganja in vplivi stopnjevali z vsakim delčkom stopinje in vsako leto, opozarja poročilo. Vendar poudarja tudi, da je temperature še vedno mogoče znižati in doseči cilje pariškega sporazuma, kar zahteva takojšnje in trajno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ter ukrepe za odstranjevanje ogljikovega dioksida iz ozračja.

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    12. 10. 2026 | 09:06
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    Kako nevarno je njihovo delo?

    Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Kupujete avto? Poglejte, kaj zares šteje!

    Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
    8. 10. 2026 | 11:19
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    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
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    Kaj se zgodi, ko podjetju odpove edina internetna povezava?

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 09:54
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