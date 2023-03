V igri ideja centraliziranega naročanja hrane za šole in vrtce

Strateški svet za prehrano je na današnji seji razpravljal o novih smernicah za zdravo prehranjevanje otrok in mladostnikov v šolah in vrtcih. Razprave se je udeležil predsednik vlade Robert Golob, ki je dejal, da je to »točka, na kateri gradimo zdravje naroda za prihodnost«.

Smernice za prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih se pripravljajo prvič po letu 2010, zanje je zadolženo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Proces po besedah Goloba poteka predolgo, zato je nujno, da se pripravljeni osnutek ponovno pregleda, in da se vanj vključijo najnovejša spoznanja na področju prehrane.

Strateški svet je sprejel sklep o imenovanju skupine, ki bo pripravila recenzijo smernic. S svojimi ugotovitvami bo seznanila strateški svet za prehrano, ki bo na eni od prihodnjih sej opravil dokončno razpravo o smernicah in vanje vključil najnaprednejše trende na področju zdrave prehrane, je povedal Golob.

Po časovnici ministrstva za vzgojo in izobraževanje bo dokument predstavljen 15. aprila. Do takrat bo recenzijska skupina dokument že pregledala. Četrtega aprila bo ponovno obravnavan na strateškem svetu za prehrano. Dokument, ki bo vključeval tudi priporočila strateškega sveta, bo zatem šel v javno obravnavo. Smernice bodo po besedah Goloba predvidoma potrjene junija, uporabljati pa se bodo lahko začele že v novem šolskem letu.

FOTO: Uroš Hočevar

Član strateškega sveta Boštjan Jakše je dejal, da so po dolgem času v sklepnem delu priprave smernice za otroke v javnih vrtcih in šolah. Strateški svet bi po njegovih besedah pri tem sodeloval tako, da bi se »glede na sodobne znanstvene dokaze opredelil do okrepitve vnosov sadja in zelenjave, polnozrnatih žit in stročnic«. Po drugi strani pa bi pogledal, ali je mogoče zmanjšati manipulacije in zlorabe pri vprašanjih, kot so manjša vsebnost sladkorja in soli v živilih, manjša poraba predelanega mesa ter bele moke in zmanjšanje drugih nezdravih vedenj.

Regionalizacija priprave hrane rešitev več težav hkrati

Strateški svet za prehrano se je na današnji seji seznanil tudi s primeri dobrih praks nabave kakovostne in zdrave hrane ter vključevanja načel ekovrtnarjenja. Predsednica strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler Mis je kot primer dobre prakse, ki bi reševal problematiko pomanjkanja kuharjev in znanja o prehrani v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, navedla idejo osrednje kuhinje s centralizirano nabavo surovin, kjer bi pripravljali zdrave obroke in jih distribuirali v bližnje kuhinje. V strateškem svetu bodo najprej izdelali modelni projekt, s katerim bodo dobili podatke o stroških in ekološkem odtisu. Dolgoročno bi lahko ta ideja postala model za vso Slovenijo, meni Fidler Mis.

Idejo centraliziranega sistema naročanja in priprave hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah podpira tudi Golob. »Če želimo vpeljati tehnologije dobre priprave in uspešno nabavo od lokalnih kmetov, je treba spremeniti sistem, kjer vsaka šola deluje po načelu znajdi se sam.« Primeri, ki so bili predstavljeni na današnji seji, po besedah Goloba dajejo upanje, da »če bomo šli v sistem združevanja, neke vrste regionalizacijo priprave hrane, lahko dosežemo vse cilje: lokalno pridelano hrano, zmanjšanje stroška nabave hrane, ogljičnega odtisa, bistveno boljšo kakovost hrane za vse učence in omogočimo izbiro pri jedilniku v vseh šolah«.

Kot drugi primer dobre prakse je Fidler Mis izpostavila projekt šolskih ekovrtov, s katerim so se seznanili na seji. Projekt poteka v 400 šolah po Sloveniji, večinoma prostovoljno, v strateškem svetu pa želijo zagotoviti sistemsko financiranje za projekt in sistematizirali delovna mesta za njegovo izvajanje. Projekt je po besedah Fidler Mis pomemben, ker preko njega otroci pridejo v stik z naravo, preko tega pa imajo tudi boljši odnos do hrane. Znanje se nato preko otrok prenaša na starše.