Gore hrane v smeti in zrak, lakota pa narašča

Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah in odpadni hrani, ki ga bomo 29. septembra prvič zaznamovali, prihaja v času velikega porasta zavržene hrane in števila lačnih, ki ga je povzročila pandemija novega koronavirusa. Hkrati je letošnje leto zadnje, ko bi države lahko povečale ambicije za zmanjšanje toplogrednih izpustov, da bi preprečili segretje ozračja prek kritične 1,5 stopinje Celzija. Gore zavržene hrane že zdaj prispevajo okoli 8 odstotkov toplogrednih izpustov na svetu, poleg tega so v njih izgubljeni viri, nujni za proizvodnjo hrane. Njihovo znižanje je zato pomembno tudi z vidika blažitve podnebnih ...