Gospodarska rast ne deluje, rešitev je odrast

V nadaljevanju preberite:

Osvoboditi se moramo kapitalizma, s še povsem svežo knjigo Prihodnost je v odrasti (Future is Degrowth) sporoča nemški ekonomski zgodovinar in podnebni aktivist Matthias Schmelzer. Ideologija rasti prikriva naraščajoče neenakosti in uničevanje okolja, ki so povezani s kapitalizmom. Alternativa je odrast – demokratična tranzicija v družbo, ki zagotavlja blaginjo za vse, njeno gospodarstvo pa je stabilno kljub delovanju v okvirih ekoloških meja. Podoktorski raziskovalec na Univerzi Friedricha Schillerja v Jeni in sodelavec Konzeptwerk Neue Ökonomie je v Ljubljani predaval v okviru mednarodne poletne šole politične ekologije.

Podnebna kriza, pandemija, delno tudi ruska agresija na Ukrajino nam nazorno kažejo, da gospodarska rast ne deluje, toda še vedno se trdno oklepamo tega koncepta. Kaj bi bilo treba storiti, da bi začeli razmišljati in delovati drugače?

Nedvomno doživljamo veliko kriz gospodarske rasti v različnih oblikah. Nekatere so eksterne – rezultat negativnih učinkov gospodarske širitve. V kontekstu pandemije covida-19 je veliko analiz pokazalo, da jo je povzročila zoonoza, virus, ki se z živali prenaša na človeka. Pojavnost zoonoz se povečuje in tako bo tudi v prihodnje zaradi gospodarske rasti in poseganja ekonomskih aktivnosti na območja, ki jih prej nismo uporabljali za te aktivnosti, urbanizacijo in podobno.

Potem je tu podnebna kriza, ki je morda najbolj znana eksterna kriza gospodarske rasti. Vse več je dokazov, da bo velik izziv oziroma najverjetneje nemogoče podnebno krizo rešiti brez ustavitve gospodarske rasti v zgodaj industrializiranih bogatih državah.

Poleg eksternih kriz izkušamo tudi interne krize gospodarske rasti znotraj kapitalističnih gospodarstev. Te so povezane s procesi financializacije, tehnološkim razvojem. Dolgoročno vodijo v padanje stopenj gospodarske rasti, kar v družbah ustvarja težave, saj so temeljno odvisne od gospodarske rasti.