Gospodarska zbornica podpira Kemis

Sanacijo so inšpektorji preverili šestkrat. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Kateri javni interes?

Občina Vrhnika nasprotuje delovanju Kemisa. FOTO: BlaŽ Samec/Delo

Predstavniki podjetja Kemis so v sporočilu za javnost oznanili, da so v ponedeljek prejeli odločbo Inšpektorata za okolje in prostor, da je tudi njihov glavni objekt, kjer poteka skladiščenje in obdelava odpadkov, nelegalna gradnja. Na podlagi te odločbe so prejšnji teden po hitrem postopku stekli ukrepi odklopa elektrike in vode.»Takšne ukrepe so pristojni sprejeli, kljub temu, da je bilo tedaj na lokaciji podjetja 800 ton nevarnih odpadkov. S tem so po nepotrebnem ogrozili zdravje in varnost ljudi v okolici. Po začasnem priklopu elektrike in zaustavitvi odklopa vode Kemisu v skladu z izdano odločbo zdaj grozi trajni odklop tako elektrike kot tudi vode in prepoved opravljanja dejavnosti,« pravijo v GZS.Vztrajajo, da so navedeni ukrepi nerazumljivi, preuranjeni in nesorazmerni glede na škodo, ki bo povzročena tako podjetju Kemis kot širšemu slovenskemu gospodarstvu in gospodinjstvom, ki se bodo soočili z vprašanjem, kako varno odstraniti nevarne odpadke.»Dve leti po začetku izvajanja sanacije po požaru so pristojne službe ugotovile, da sanacija predstavlja nelegalno gradnjo in jo je zato treba porušiti, pa čeprav je celoten postopek sanacije potekal pod neposrednim nadzorom inšpekcijskih služb ministrstva za okolje in prostor,« ugotavljajo na GZS in dodajajo, da ne zagovarjajo niti nespoštovanja inšpekcijske odločbe niti črnih gradenj.»Preprečevanje (in kaznovanje) črnih gradenj je v javnem interesu, saj se tako zagotovi spoštovanje prostorskih načrtov in primerno urejenost urbanega okolja. A tudi pravilno in stabilno ravnanje z nevarnimi odpadki, ki sicer lahko zaidejo v naravo, povzročijo zastoj v gospodarstvu ali pa so potencialni vir požara v neurejenih skladiščih nevarnih odpadkov po Sloveniji, je v javnem interesu. V Sloveniji samo dve podjetji poskrbita za večino nevarnih odpadkov. Zato smo prepričani, da je delovanje Kemisa v širšem državnem javnem interesu,« še pravijo na GZS.Zato pozivajo vse pristojne, da odložijo izvržbo, dokler se dokončno ne odloči o vlogah za legalizacijo objektov, ki so po prostorsko ureditvenem planu občine Vrhnika v ustreznem območju ter v takem obsegu, kot je za Kemis in dejavnost, ki jo opravlja, tudi predvideno.