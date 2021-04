Gospodarstvo pričakuje jasne standarde in podporo

V nadaljevanju preberite:

Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji, po kateri bo Slovenija znižala emisije do leta 2050 za 80 do 90 odstotkov, bo prihodnji teden na vladi, v mesecu ali dveh pa tudi v državnem zboru. Zmanjšanje emisij za 55 odstotkov do leta 2030 bo zahtevalo predvsem vzpostavitev učinkovitega javnega prevoza in prenos tovora, pa tudi potnikov s cest na železnice, infrastrukturo za kolesarjenje in hojo. Kaj pa pričakuje gospodarstvo?