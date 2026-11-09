Greenpeace pred Ikeo v Ljubljani s protestno akcijo opozoril na izsekavanje

Aktivisti okoljske nevladne organizacije Greenpeace Slovenija so danes pred trgovskim centrom Ikea v Ljubljani izobesili transparent, ki opozarja na uničevanje gozdov. Greenpeaceva raziskava je namreč razkrila obsežne goloseke v ekološko dragocenih gozdovih Romunije in Švedske za potrebe švedskega pohištvenega velikana.

Opozorili so na nedavno Greenpeaceovo raziskavo s Švedske in iz Romunije, ki razkrivata sporne goloseke v ekološko dragocenih gozdovih, les iz teh gozdov pa pristane v Ikeinih pohištvenih kosih. »Sporni izdelki se prodajajo tudi na policah trgovine v Ljubljani,« so opozorili.

Kot so ob tem poudarili v objavi na družbenih omrežjih, je njihovo sporočilo jasno: »Čas je, da Ikea preneha uničevati gozdove, ki bi morali biti strogo zaščiteni!« Ikea je eden največjih porabnikov lesa na svetu, za potrebe svoje dobavne verige vsaki dve sekundi prispeva k poseku enega drevesa, so še izpostavili.

Ikea: z oceno Greenpeacea se »ne moremo strinjati«

V Ikei so v odzivu na poziv Greepeacea, naj švedski gigant v okviru svoje dobavne verige preneha uničevati gozdove, ki bi morali biti strogo zaščiteni, zapisali, da so gozdovi »zelo pomembni« in da imajo zato visoke standarde glede lesa, ki ga uporabljajo za svoje izdelke.

»Pomisleke organizacije Greenpeace jemljemo resno. Se pa ne moremo strinjati z njihovo oceno, da Ikea prispeva k uničevanju dragocenih gozdov. Les, ki ga uporabljamo, izvira iz gozdov, s katerimi se gospodari odgovorno in kjer je obnova pomemben del procesa upravljanja,« so zapisali.

Raziskava organizacije Greenpeace glede Ikeine dobavne verige na Švedskem po njihovih navedbah ne navaja nikakršnih kršitev zakonodaje, ampak Ikeo dejansko poziva, naj preseže zakonske zahteve in podpre dodatne ukrepe za varstvo gozdov v svoji matični državi.

»Menimo, da nobeno podjetje ali nevladna organizacija ne bi smela sama odločati, kateri gozdovi naj bodo zaščiteni. Odločitve o varstvu gozdov morajo temeljiti na znanstvenih dognanjih ter uravnoteženo upoštevati okoljske, družbene in gospodarske vidike,« so ocenili.Tak pristop po njihovih navedbah zahteva sodelovanje med pristojnimi organi, okoljskimi organizacijami, predstavniki gozdno-lesnega sektorja in lokalnimi skupnostmi.