Grenlandska ledena ploskev se tali sedemkrat hitreje kot 90 letih

Grenlandska ledena ploskev se tali precej hitreje, kot so menili do zdaj. Posledice bodo nepovratne in na milijone ljudi bo primoranih k soočenju s poplavami.Led izginja kar sedemkrat hitreje kot v 90 letih prejšnjega stoletja. Hitrost izginjanja je precej višja od predvidenih, je pokazala študija ameriške in evropske vesoljske agencije, objavljena v reviji Nature.Med letoma 1992 in 2018 je izginilo kar 3,8 bilijonov ton ledu, so ugotovili z analizo 26 paketov satelitskih podatkov, ki spremljajo vplive dvigovanja temperatur na Grenlandijo. To je, kot so navedli v sporočilu za javnost, kot da bi 26 let vsako leto v oceane zlivali vodo ...