    Okolje

    Greta Thunberg Norveški očita, da ima ta krvave roke

    Norveška se sooča z očitki o podnebni dvoličnosti, saj kljub zelenim ambicijam ostaja največja proizvajalka nafte in plina v Zahodni Evropi.
    Greta Thunberg je s prstom pokazala neposredno na gostiteljico protesta, Norveško. FOTO: Paul S. Amundsen Via Reuters
    Galerija
    Greta Thunberg je s prstom pokazala neposredno na gostiteljico protesta, Norveško. FOTO: Paul S. Amundsen Via Reuters
    Ž. U.
    18. 8. 2025 | 19:05
    18. 8. 2025 | 19:05
    5:34
    A+A-

    Norveška, država, ki si je v mednarodni areni zgradila ugled trajnostne in okoljsko ozaveščene družbe, soočila z neposrednim izzivom tej podobi. Približno dvesto okoljskih aktivistov, ki jih je vodila švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, je blokiralo največjo norveško rafinerijo nafte Mongstad blizu Bergna.

    Akcija, ki jo je organizirala mednarodna skupina Upor proti izumrtju (Extinction Rebellion), je potekala usklajeno na kopnem in morju. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so aktivisti s sedenjem na glavni dostopni cesti fizično preprečili promet do industrijskega kompleksa, medtem ko so drugi s kajaki in jadrnicami zaprli pristanišče ter tako učinkovito ohromili delovanje obrata.

    Greta Thunberg je v sporočilu za javnost, ki ga med drugim navajata francoski časnik Le Monde in ameriški finančni portal Barron's, uporabila svojo značilno neposredno retoriko. »Tukaj smo, ker je popolnoma jasno, da nafta nima prihodnosti. Fosilna goriva vodijo v smrt in uničenje,« je dejala.

    Svoje besede je usmerila neposredno v gostiteljico protesta: »Proizvajalci nafte, kot je Norveška, imajo krvave roke.« S tem je nagovorila norveško vlado, ki ni le politični odločevalec, temveč tudi večinska lastnica naftnega velikana Equinor, upravljavca rafinerije Mongstad in ključnega stebra norveškega gospodarstva.

    Zahteve protestnikov so bile jasne in brezkompromisne; od norveških politikov pričakujejo takojšnjo predstavitev konkretnega in časovno opredeljenega »načrta za opustitev nafte in plina«. Ponedeljkova blokada je po njihovih napovedih le uvod v serijo protestnih akcij, ki jih načrtujejo po vsej državi v prihodnjih dneh. Policija je bila na prizorišču prisotna od jutranjih ur in je, kot poroča portal The Local, sprva zgolj nadzorovala dogajanje.

    Dvoličnost naftne velesile

    Dogodek je znova odprl vprašanje tako imenovane norveške podnebne dvoličnosti. Država je največja proizvajalka nafte in zemeljskega plina v Zahodni Evropi, zaradi česar se redno sooča z ostrimi kritikami mednarodnih okoljevarstvenih organizacij. Očitajo ji ključno vlogo pri ohranjanju odvisnosti stare celine od fosilnih goriv.

    Vlada v Oslu se na te očitke odziva z argumenti, da naftna industrija zagotavlja desettisoče delovnih mest, spodbuja tehnološki razvoj in, kar je v trenutnih geopolitičnih razmerah še posebej pomembno, zagotavlja stabilno oskrbo z energijo za preostanek Evrope.

    Ta razkorak med zelenimi ambicijami, ki jih Norveška promovira doma, in njeno naftno realnostjo, je najbolj očiten v dolgoročnih poslovnih načrtih državnega podjetja Equinor.

    Kot navaja švicarski portal Blue News, namerava podjetje ohraniti stabilno proizvodnjo surove nafte na visoki ravni 1,2 milijona sodčkov na dan vse do leta 2035. Hkrati naj bi do istega leta letno proizvedli kar 40 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina. Te številke predstavljajo jasno zavezo k nadaljnjemu izkoriščanju fosilnih goriv in so v popolnem nasprotju z zahtevami podnebnih aktivistov ter opozorili znanstvenikov.

    Etične dileme naftnega sklada

    Medtem ko se Norveška sooča s podnebnimi očitki, se spopada tudi z etičnimi dilemami pri upravljanju svojega ogromnega bogastva. Kot poroča portal The Nordic Page, je norveški državni premoženjski sklad, znan kot Oljefondet, ki se polni prav z dobički iz naftne industrije, nedavno napovedal prodajo vseh svojih delnic v enajstih izraelskih podjetjih.

    Poteza je neposreden odgovor na javni in politični vihar, ki je izbruhnil po medijskih razkritjih, da sklad vlaga v podjetja, povezana z izraelsko vojsko in konfliktom v Gazi.

    Iskro je zanetilo poročanje časnikov Aftenposten in Frifagbevegelse, ki sta razkrila, da ima sklad delež v podjetju Bet Shemesh Engines Ltd., ki vzdržuje bojna letala za izraelsko vojsko. Razkritje je sprožilo val ogorčenja, premier je izrazil svoje »nelagodje«, več političnih strank pa je zahtevalo popolno dezinvestiranje iz Izraela in strožji etični nadzor.

    Finančni minister Jens Stoltenberg je hitro ukrepanje sklada pozdravil. »To je pomembna odločitev,« je dejal in poudaril, da etične smernice sklada izrecno prepovedujejo naložbe, ki prispevajo h kršitvam mednarodnega prava.

    »Zato naftni sklad ne bi smel imeti lastniških deležev v podjetjih, ki prispevajo k izraelskemu vojskovanju v Gazi,« je zatrdil.

    Izvršni direktor sklada Nicolai Tangen je odločitev opisal kot odgovor na »zelo posebno konfliktno situacijo« in napovedal okrepitev skrbnih pregledov zaradi »resne humanitarne krize« v Gazi.

    Sklad je hkrati prekinil pogodbe z zunanjimi izraelskimi upravljavci premoženja.

    Čeprav ima Oljefondet še vedno naložbe v petdesetih drugih izraelskih podjetjih, je minister dezinvesticijo označil za »prvi pomemben korak«.

    NorveškaGreta Thunbergnaftaprotestipodnebne spremembenaftna industrijaIzraelPodnebna kriza

