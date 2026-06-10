Velika grožnja življenju, kot ga poznamo

Avstralska študija slanosti morja je odkrila skrb vzbujajoč trend, ki nakazuje, da bi lahko atlantski morski tokovi (AMOC), ožji del njih je tudi Zalivski tok, do konca stoletja znatno oslabeli. To pomeni, da bi severna Evropa postala veliko težje naseljiva, shladilo bi se za deset in več stopinj Celzija, kar bi bilo slabo za kmetijstvo in več drugih dejavnosti. Velika Britanija je namreč enako oddaljena od severnega tečaja kot Sibirija.

Študija Observational constraints project a ~50% AMOC weakening by the end of this century nakazuje, da bi AMOC do leta 2100 lahko oslabil precej bolj, kot kaže povprečje podnebnih modelov – približno za 51 odstotkov namesto za 32 odstotkov – in z bistveno manjšo negotovostjo. Ključni popravek se nanaša na pristranskost modelov pri površinski slanosti južnega Atlantika.