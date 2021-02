Guverner Cuomo in njegova krivda

V prispevku preberite:

Newyorškemu guvernerju Andrewu Cuomu so tiskovne konference v prvem letu covida-19 prinesle nagrado emmy za televizijsko odličnost, a so se že tedaj širile govorice o na tisoče nepotrebnih žrtvah pandemije v tamkajšnjih domovih za starejše. Zdaj se mora demokratski prvak, ki so ga mnogi slavili kot protitrumpovskega,­ bati pre­iskav in morda celo razrešitve.