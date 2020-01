FOTO:Hidroelektrarne pri nas ni mogoče zgraditi

Ljubljana – Premog bo moral iz uporabe, čeprav še ni datuma zaprtja Teša 6, hidroelektrarn pa zdaj ni mogoče postavljati, ker za tako velike posege v okolje ne znamo pripraviti ustreznih omilitvenih ukrepov. Njihov učinek bo treba doseči z večjo učinkovitostjo rabe energije, v stavbah, industriji in tudi prometu. To je izbrana ambiciozna različica nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.Ministrstvo za infrastrukturo je v dopolnjenem osnutku nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki bo v prihodnjih dneh javno razgrnjen za 30 dni, zastavilo ambiciozne cilje, meni državni sekretar Bojan Kumer. Slovenija pri ...