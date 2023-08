Hitre akontacije za sanacijo škode

V nadaljevanju preberite:

Vlada bo spremenila zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in ga po hitrem postopku poslala v obravnavo državnemu zboru. Občine bodo po napovedi lahko že sredi septembra dobile državni denar za sanacijo škode, saj bodo do takrat pripravljene delne ocene škode in na njihovi podlagi delni programi odprave posledic.

Pri naravnih ujmah pridejo najprej na vrsto intervencijski ukrepi, kar teče dobro, tudi denar dobijo udeleženi, zlasti gasilci, kar hitro. Sledi pa zapleten postopek priprave ocen škode in programa sanacije, kar je občine spravljalo v obup, saj denarja ni bilo od nikoder. Po sestanku z občinami je državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir povedal, da s spremembami zakona uvajajo mehanizem delne ocene škode in delnega programa odprave posledic naravnih nesreč. Občine bodo po tem zakonu lahko vnaprej dobile petino denarja za sanacijo.