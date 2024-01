Na avtocestah precej težav, izločati so začeli tovornjake

Po včerajšnjih, skoraj pomladnih temperaturah smo se danes v večini države prebudili v zasneženo jutro. Padavine so se zjutraj razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se je v večjem delu države spustila do nižin. Zlasti na severu države močneje sneži. Glavnina padavin bo padla med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti. Za Primorsko je zaradi napovedane močne burje izdano oranžno vremensko opozorilo, lahko bo dosegla hitrost do 100 kilometrov na uro. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo povzročala tudi snežne zamete.

Na cestah so danes plužne in posipne skupine, promet že poteka počasneje. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike opozarjajo, da naj se na pot ne odpravljajo brez zimske opreme, vozniki tovornih vozil pa lahko pričakujejo tudi izločanje na celotnem avtocestnem križu.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po napovedih se bodo vozne razmere še poslabšale.

Danes bo po napovedih Arsa oblačno s padavinami. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod bo dež od severovzhoda prešel v sneg. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Popoldne bo sneženje oslabelo in do večera povsod ponehalo. Ohladilo se bo, popoldanske temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 °Celzija. Ponoči se bo od severozahoda postopno razjasnilo, burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -5, na Primorskem okoli 0° Celzija.

Voznike tovornih vozil ponekod že izločajo. Za tovornjake, težje od 7,5 tone, že velja prepoved vožnje na cestah Novo mesto-Metlika, Soteska-Črmošnjice-Črnomelj in Jugorje pri Metliki-Štrekljevec-Ručetna vas. Prav tako prepoved velja na cesti Velenje-Mislinja, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Na pot le, če je nujno

Številna opozorila niso zalegla, zgodilo so se številne prometne nesreče in zdrsi tovornih in osebnih vozil. Največ težav zaradi zdrsov tovornih vozil je na štajerski avtocesti, je za STA dejal Vasja Podkrižnik s prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Promet po državi je močno upočasnjen, na delu so plužne in posipne skupine, ki tam, kjer je prišlo do zdrsov, ne morejo dobro opraviti svojega dela, je opozoril Podkrižnik. »Če ni nujno, ne na pot. Če pa morate, pa zagotovo in samo z dobro zimsko opremo,« je podčrtal Podkrižnik.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na celjskem zapadlo pet do deset centimetrov snega

Vse plužne posipne enote celjske zimske službe so na terenu že od zjutraj, saj je na Celjskem po nižinah zapadlo od pet do deset centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa 15 centimetrov snega. Sneženje je povzročilo zdrse vozil na cestah Frankolovo-Zreče in Arja vas-Velenje. V Velenju pa tovorna vozila, ki gredo na Koroško, izločajo na parkirišče, ki je za to namenjeno, je za STA povedal vodja celjske zimske službe Damjan Maček.

Že nekaj časa so težave na štajerski avtocesti. Tam je trenutno zaradi zdrsov tovornih vozil med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaprt vozni pas proti Mariboru, zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Promet je oviran tudi pred priključkom Žalec proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas pred priključkom Šmartno proti Ljubljani.

Na vipavski hitri cesti je zaprt prehitevalni pas med pokritim vkopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu.

Dolenjska avtocesta je zaprta pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu ter med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani.

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vozniki tovornih vozil lahko pričakujejo izločanje na celotnem avtocestnem križu, največ težav bi lahko bilo na avtocestnih vzponih ter na Primorskem, kjer bodo dodatne težave zaradi močnih sunkov burje.