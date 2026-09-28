Huda suša prizadela slovenske kmete, rejci bodo morali dokupovati krmo

Poletje je pred dnevi pomahalo v slovo. So pa ostale posledice, ki jih bomo še lep čas čutili. Letošnja suša je močno prizadela travinje in silažno koruzo. Pri travinju je izpad pridelka večinoma ocenjen na 50–80 odstotkov, lokalno tudi do sto odstotkov, pri silažni koruzi pa na 50–90 odstotkov, ponekod pridelka ni bilo. »Največ težav imajo kmetije na lažjih, plitvih in prodnatih tleh. Po prvih ocenah kmetijske svetovalne službe je suša prizadela celotno Slovenijo, najbolj kritične pa so razmere v Pomurju, Podravju, na Primorskem ter na Dolenjskem s spodnjim Posavjem. Velika škoda je tudi na Gorenjskem in na posameznih hribovskih območjih, kjer suša običajno ni tako izrazita. Že spomladanska suša je zmanjšala prvo oziroma drugo košnjo, poznejši odkos pa je bil marsikje zelo skromen ali ...