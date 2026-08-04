  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Vročinski val se seli proti vzhodu, požar na Bovškem pod nadzorom

    V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
    V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. FOTO: Dejan Javornik
    STA
    4. 8. 2026 | 06:04
    4. 8. 2026 | 08:19
    3:00
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija RS za okolje (Arso) v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija.

    image_alt
    Višje temperature prinašajo večja tveganja

    Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Za prihodnje dni pa na Arsu napovedujejo od 34 do 39 stopinj Celzija.

    Nova temperaturna rekorda so sicer v nedeljo izmerili Kopru in na Jezerskem. Na koprskem Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Rekordno visoke so bile tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj je izstopal Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj Celzija, kar je nov absolutni rekord.

    V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požarišča na Planji na Bovškem, pomagal jim bo vojaški helikopter. Obseg požara se od nedelje ni spremenil.

    Na Zavodu za gozdove Slovenije pozivajo k odgovornemu ravnanju v naravi in neuporabi odprtega ognja, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Kako hitro lahko zgori gozd, je pokazal tudi požar na Planji.

    Požarišče na Planji. FOTO: GZ Bovec
    Požarišče na Planji. FOTO: GZ Bovec

    Požarišče na Planju: gašenje se bo nadaljevalo tudi danes

    Po tem, ko so včeraj sporočili, da požarišče na Planji na Bovškem ostaja stabilno, njegov obseg pa se včeraj ni spremenil, bodo v manjšem obsegu z gašenjem nadaljevali tudi danes. To bo že peti dan gašenja požara, ki je zajel približno 12 hektarjev gozda na težko dostopnem terenu.

    Kot je za Delo povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, je stanje trenutno pod nadzorom. Na terenu je danes še 60 gasilcev iz severnoprimorske in notranjske regije z devetimi cisternami in manjšimi vozili, na terenu pa je tudi helikopter Slovenske vojske.

    Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zapiranje trgovin obuja ideje o potrošniški zadrugi

    Poslovni modeli trgovcev se spreminjajo. Priložnost za obuditev živilske industrije.
    Maja Grgič 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolumna Nejca Grilca

    Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

    Kolumna Nejca Grilca: Na tridnevnem prazniku v Komendi je Tadej Pogačar pokazal, kako velik šampion je. Pomembno je le, da na kolesu ohrani nasmeh.
    Nejc Grilc 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Obletnica ujme

    Tri leta od poplav: Nekateri, ki so ostali brez doma, nimajo še niti parcele

    V treh letih od katastrofalne ujme je bilo veliko narejenega, težava pa ostaja birokracija.
    Špela Kuralt 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Sanacija

    Sklad za obnovo bo prejel več, kot bo porabil

    Glavnina stroškov, povezanih z obnovo, je nastala že v prvem letu po poplavah, ko so se stroški še pokrivali iz proračuna in z evropsko pomočjo.
    Karel Lipnik 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragedija

    15-letnik umrl med ribolovom, nevarna gramoznica vzela že več življenj

    Tragedija se je zgodila v ribniku v Babincih pri Ljutomeru. Obsega 13 hektarjev vodne površine z največjo globino 30 metrov.
    Oste Bakal 3. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politik

    Umrl je Miloš Prosenc

    Miloš Prosenc je bil sekretar centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in dolgoletni aktivist Združenja borcev za vrednote NOB.
    3. 8. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

    Interventni zakon: Ustavni sodniki so odpravili sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov.
    Barbara Hočevar 3. 8. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Popoln nadzor nad paketi na enem mestu

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

    Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
    Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Investicije

    Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

    Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vremevročinaArsordeče opozorilo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Odiseja se je ujela v Spider-Manovo mrežo

    Dva vikenda je bila Odiseja nesporni zmagovalec slovenskih kinodvoran, zdaj pa se je vanje izstrelil Spider-Man: Nov dan in jo pustil za seboj.
    4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V osemletnika na toboganu silovito treščila kopalka. Kaj je počelo osebje?

    Očeta je zmotilo, da redarji, reševalci iz vode in osebje na kopališču po njegovih besedah sploh niso vedeli, kaj bi naredili, ko se je zgodilo trčenje.
    Andrej Bedek, Oste Bakal 4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Drugačne počitnice: 11-letni Janko rajši vali življenja, kot gleda v zaslon

    Janko Odar iz Bohinja počitnice preživlja povsem drugače kot njegovi vrstniki. Njegov svet je več kot 100 živali, za katere skrbi povsem samostojno.
    Mitja Felc 4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Suša

    Posledice vročine tudi na ceni hrane: grozi podražitev oljčnega olja

    Dim, pepel in slabša kakovost zraka vplivajo na rast dreves, dolgotrajna vročina pa povečuje pojav škodljivcev ter zmanjšuje velikost plodov.
    4. 8. 2026 | 07:36
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Spodnja Idrija

    Tradicionalni Prfarski dnevi že dolgo niso več »zgolj« versko obarvani

    V petek in soboto, 14. in 15. avgusta, se bo znova zvrstilo več športnih in zabavnih prireditev za vse generacije.
    Anja Intihar 4. 8. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Drugačne počitnice: 11-letni Janko rajši vali življenja, kot gleda v zaslon

    Janko Odar iz Bohinja počitnice preživlja povsem drugače kot njegovi vrstniki. Njegov svet je več kot 100 živali, za katere skrbi povsem samostojno.
    Mitja Felc 4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Suša

    Posledice vročine tudi na ceni hrane: grozi podražitev oljčnega olja

    Dim, pepel in slabša kakovost zraka vplivajo na rast dreves, dolgotrajna vročina pa povečuje pojav škodljivcev ter zmanjšuje velikost plodov.
    4. 8. 2026 | 07:36
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Spodnja Idrija

    Tradicionalni Prfarski dnevi že dolgo niso več »zgolj« versko obarvani

    V petek in soboto, 14. in 15. avgusta, se bo znova zvrstilo več športnih in zabavnih prireditev za vse generacije.
    Anja Intihar 4. 8. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo