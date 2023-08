Ponekod evakuacije občanov, nekateri kraji odrezani od sveta

Zaradi močnega deževja, ki v nekaterih delih Slovenije od četrtka zvečer povzroča nevšečnosti, so vso noč na delu številne gasilske ekipe. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v zadnjih 12 urah zabeležili več kot 1000 dogodkov, na pomoč ljudem pa so priskočili gasilci iz 168 gasilskih enot. Iz treh kampov so morali evakuirati ljudi. Na Štajerskem in Koroškem so ponekod sprožili opozorilne sirene zaradi nevarnosti poplav. Celjani so se zbudili v jutro s sireno, ki opozarja na nevarnost poplav. Savinja je za zdaj še v strugi, razen v Medlogu, kjer se je razlila na za to predvidenem razlivnem območju. Se pa v Celju bojijo napovedanega poplavnega vala.

Črna na Koroškem. FOTO: Neurje.si/Aljaž Tratnik

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi dolgotrajnih nalivov, zaradi katerih pričakujejo nadaljnje poraste in razlivanja vodotokov, izdala rdeče opozorilo za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo, ki velja danes do polnoči. Od četrtka od 4. ure do 4. ure danes so največ dežja namerili na merilni postaji Pasja ravan, in sicer 182,7 milimetra, na Voglu, Rudnem polju in Zelenici pa več kot 170 milimetrov. Več kot 150 milimetrov dežja je padlo na letališču Brnik, Kredarici in v Lučah.

Gasilci so ponoči predvsem prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, zaščitili več plazov, izpod mostov odstranjevali naplavine in reševali potopljena vozila iz poplavljenih vozišč, so navedli v poročilu Uprave RS za zaščito in reševanje. Kot so zapisali, so zabeležili 1039 dogodkov, in sicer v regijskih centrih Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Na Severnoprimorskem je bilo največ težav na Tolminskem in Idrijsko-cerkljanskem, meteorne vode pa so, kot je za Radio Slovenija povedal regijski poveljnik civilne zaščite Samo Kosmač, zalivale hiše, sprožilo se je več plazov, ki so zasuli ceste, v Baški grapi so morali evakuirati stanovalce iz dveh hiš.

Žiri pa so zaradi sproženih plazov odrezane od sveta, je za radio dejal vodja posredovanja Janez Tratnik. Po poročanju Radia Slovenija je gasilcem v občini Gorenja vas-Poljane odneslo gasilski avto, saj je prihrumel plaz.

V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno. Gradaščica sicer poplavlja gorvodno, a objekti v ljubljanski občini niso poplavljeni, je dejal namestnik poveljnika civilne zaščite Mestne občine Ljubljana Robert Kus. Kot je dejal, večjih težav tudi ne pričakuje, pretok na Dvoru stagnira, na Bokalcih pa sicer narašča in bo še eno uro, a naj ne bi dosegel kritičnih vrednosti.

Spodnje Selo pri Žireh. FOTO: Neurje.si/Klemen Poljanšek

V Idriji več cest neprevoznih ali slabo prevoznih

Zaradi neurja trenutno v Občini Idrija poteka večji obseg intervencij. Sprožajo se plazovi, nekatere ceste so že poplavljene, med drugim je neprevozna tudi cesta Idrija-Spodnja Idrija. Neprevozne ali slabo prevozne so tudi nekatere okoliške ceste, so sporočili z občinske civilne zaščite.

Občane prosijo, da se od doma odpravijo le v nujnih primerih. »In če morate na pot, to naredite previdno, z upoštevanjem navodil intervencijskih ekip na terenu. Situacija se spreminja, pričakuje se nadaljnje padavine, zato vas prosimo, da spremljate lokalne medije, prek katerih vas bomo poskusili redno obveščati,« so pozvali. Vse naprošajo tudi za veliko strpnosti.

Iz doline Ličnice evakuirali občane, v Komendi izredne razmere

Padavine so povzročile poplave tudi v osrednji Sloveniji. Roman Koncilja, poveljnik Gasilske zveze Komenda, ki je pod vodo, je razglasil izredne razmere, je občina sporočila na facebooku. Z območja doline Ličnice v občini Medvode pa so se odločili evakuirati stanovalce. V Kamniku so zaprli vrtce, vse ceste so neprevozne.

Meteorne vode so na območju občine Medvode zalile več objektov, sprožili so se plazovi. Z območja doline Ličnice v občini Medvode pa so se odločili evakuirati stanovalce. Zbirno mesto je športna dvorana Medvode, je sporočila občina na družbenih omrežjih. Cesta doline Ločnice je zaprta, odprta pa je cesta prek Katarine, je občina sporočila na Facebooku.

Promet na cestah je tudi sicer otežen, opozarjajo tudi, da so zaradi odtekanja vode odprti meteorni jaški. V zbirnem centru Medvode so na voljo vreče s peskom za protipoplavno zaščito objektov. Občane sicer prosijo, naj ne zapuščajo domov in se umaknejo v višja nadstropja.

Tudi občina Komenda svoje občane naproša, naj ne zapuščajo domov, dokler se vode ne umirijo. Moste pri Komendi so popolnoma pod vodo. Ko se razmere vsaj nekoliko umirijo, bodo gasilci začeli z izčrpavanjem vode.

Razmere so resne tudi v občini Kamnik. Zaradi razglašene izredne nevarnosti so zaprti vrtci v kamniški občini. Občane pozivajo, naj preventivno prekuhavajo vodo. Vse ekipe so na terenu in rešujejo dobave pitne vode glede na trenutno stanje infrastrukture. Vse pozivajo, naj ostanejo doma in se umaknejo na varno, saj so vse ceste neprevozne.

Narasla Savinja. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Marsikje niti kaplja dežja, drugod hudi nalivi

Medtem ko marsikje po državi še ni padla niti kaplja dežja, ali je padlo le nekaj milimetrov padavin, je ponekod v severni, severozahodni in delu osrednje Slovenije že padlo več kot 100 milimetrov dežja, so na Arsu zapisali na facebooku. Kot so pojasnili, se stacionarni močni nalivi že več ur obnavljajo na Gorenjskem, Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja.

Hudourniške poplave večjega obsega se na tem območju stopnjujejo, so opozorili.

Tudi pretok Drave na meji z Avstrijo se je v zadnjih urah hitro povečal, poleg tega je pretok Meže pred sotočjem v Dravogradu okoli 350 kubičnih metrov na sekundo. Drava bo poplavljala vzdolž toka na izpostavljenih območjih ter na odseku dolvodno od jezu Markovci, so napovedali.

V večjem obsegu je po njihovih navedbah že ponoči poplavljala Gradaščica v zgornjem toku. Prav tako v večjem obsegu že poplavlja Poljanska Sora. Padavine se na teh območjih še obnavljajo, verjetne so hudourniške poplave večjega obsega. Padavine so del države zajele že zvečer in povzročile nekaj težav zlasti na Koroškem in Gorenjskem.

Narasla Savinja. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Naraščanje rek se bo čez dan razširilo na večji del države. Sprva so verjetne poplave hudournikov in manjših rek, čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, Posavju in v porečjih Savinje, Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije.

Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod v vzhodni polovici države še stopnjevale tudi v soboto. Na območjih z močnejšimi nalivi bo poplavila tudi padavinska in zaledna voda, še opozarjajo vremenoslovci.

