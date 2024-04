Imamo izjemen privilegij, da lahko pijemo vodo iz pipe

V nadaljevanju preberite:

Voda je temeljni vir življenja, dostop do čiste pitne vode je temelj zdravja, pitje pitne vode iz pipe pa je bolj zdravo kot pitje vode iz plastenk, poleg tega pa zmanjšuje onesnaženost s plastiko, je opozorila Eva Vodnik, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj pa je dodala, da je lahko bogata le dežela, ki ima vodo. Zgolj vsak sedmi Zemljan ima privilegij, da ga ne skrbi, kako bo jutri prišel do vode.

Prve certifikate Voda iz pipe, s katerim se podjetja in ustanove zavežejo k uporabi vode iz pipe na vseh ravneh, so podelili pred petimi leti. Zdaj so vsem, ki so ambasadorji pitja vode iz pipe, podelili še zlate certifikate. V Osnovni šoli Janeza Puharja Kranj - Center že več let tudi za obvezne izlete otrokom ne dajo sendvičev in plastenk vode, temveč napolnijo steklenice za večkratno uporabo. Take »flaške« dobijo vsi prvošolci, je povedal ravnatelj Klemen Markelj.