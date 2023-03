Inšpekcija na kmetiji razkrila poginulo govedo in trpljenje živali

Uradni veterinar inšpekcije Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nadzoru na kmetiji v naselju Podgora nad Kotljami odkril osem poginulih glav goveda, zelo slabe higienske razmere v hlevu in več drugih kršitev. Odredil je nujne ukrepe preprečitve nadaljnjega trpljenja živali. Sum mučenja živali preverja tudi policija.

Kot so danes za STA pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je uradni veterinar v soboto na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem v naselju Podgora na območju Kotelj inšpekcijski nadzor opravil na podlagi prijave.

»Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da ima kmetijsko gospodarstvo vpisanih 22 glav goveda, od tega jih je bilo osem poginulih. V hlevu so bile zelo slabe higienske razmere. Več živali ni bilo označenih z ušesnimi številkami. Preostale živali so bile v zadovoljivem stanju in niso bile življenjsko ogrožene, niso pa imele na voljo dovolj vode in krme,« so zapisali na upravi.

Pojasnili so, da so pristojni odredili nujne ukrepe preprečitve nadaljnjega trpljenja živali. Odredili so redno oskrbo preostalih živali s pitno vodo in krmo, čiščenje hleva in zagotovitev čistega in suhega ležišča.

Poginule živali je odpeljala veterinarsko-higienska služba, zaradi ugotavljanja vzroka pogina pa so odredili tako imenovano raztelesbo živali. Kot še navajajo na upravi, bodo preostale živali v nadaljevanju postopka odvzete. Ostale informacije in ugotovitve inšpekcijskega postopka bodo znane po zaključku postopka.

Kot kaže, pa to doslej niso bile edine nepravilnosti na tej kmetiji, saj se je z razmerami tam že v preteklosti ukvarjal tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

»Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je v letu 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki zaradi neoznačenosti goveda, v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letu 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter še enkrat v letu 2002 zaradi neoznačenih živali. Slednji postopek še vedno traja. V letu 2022 je inšpektorat uvedel tudi prekrškovni postopek zaradi neoznačenih živali,« so za STA še pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Trenutno pa obstoj suma kaznivega dejanja mučenja živali na tej kmetiji preverjajo tudi koroški policisti s policijske postaje Ravne na Koroškem. Policisti prijave o poginulem govedu doslej niso prejeli, so se pa, kot so danes opoldne za STA pojasnili na Policijski upravi Celje, nemudoma odzvali na novinarska vprašanja v zvezi s tem in v sodelovanju z veterinarskim inšpektorjem odšli na kraj dogajanja.

Po 341. členu kazenskega zakonika je za tiste, ki surovo ravnajo z živaljo ali ji po nepotrebnem povzročajo trpljenje, predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta.