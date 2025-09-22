Lovci bodo po novem prvi ukrepali ob ogrožanju velikih zveri

V nadaljevanju preberite:

Predlog novele zakona o ohranjanju narave, ki je v postopku sprejemanja v državnem zboru, po nekaj letih nedelovanja znova vpeljuje intervencijsko skupino za hitro ukrepanje ob neposrednem ogrožanju velikih zveri. Delovala je do leta 2021, največkrat je posredovala ob ogrožanju medveda. Po tem obdobju je bilo pogosto slišati kritike, da se je število konfliktov med medvedom in človekom povečalo tudi zaradi prenehanja delovanja intervencijske skupine.

Novela izboljšuje pravne podlage za interventno ukrepanje in spreminja organiziranost intervencijske skupine. Po novem nalog ne bodo več izvajali člani stalne skupine v okviru zavoda za gozdove, pač pa upravljavci lovišč.