FOTO:Invazija opic

Makaki za seboj puščajo pravo razdejanje, zato morajo za njimi čistiti prav ljudje. FOTO: Mladen Antonov/Afp

Ulovljen makak čaka v kletki na sterilizacijo. FOTO: Mladen Antonov/Afp

Projekt sterilizacije zahteva veliko število veterinarjev. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Prebivalci so se zabarikadirali v zaprte prostore, medtem ko se tolpe vsiljivcev med seboj spopadajo. V mestu obstajajo cone, kamor si zaradi spopadov opičjih tolp ne upa stopiti človeška noga, saj so le te pod nadzorom agresivnih makakov. Dobrodošli v Lopburiju, starodavnem tajskem mestu, ki so ga preplavile opice, katerih populacija je ušla izpod nadzora. Domačini pravijo, da je sladka prehrana gaziranih pijač, žit in sladkarij spodbudila njihovo spolno življenje, saj se je njihova populacija v pičlih treh letih podvojila na 6000.Razlog zakaj se je vedenje makakov v času pandemije spremenilo, saj so kar naenkrat postali zelo napadalni, tiči v turizmu. Kajti pred koronavirusom je zaradi makakov, ki so glavna turistična atrakcija, vsakodnevno prišlo v mesto več tisoč turistov, ki so za dober sebek hranili opice z bananami in drugim sadjem. Med karanteno pa makaki te hrane niso več imeli na razpolago, zato so začeli napadati tamkajšnje prebivalce. Kot se je izrazil eden od prebivalcev, ljudje v tem mestu živijo v kletkah, medtem ko opice svobodno živijo na ulicah.Mestne oblasti so po triletnem premoru znova zagnale program sterilizacije. Uslužbenci oddelka za prostoživeče živali s sadjem zvabijo živali v kletke in jih odpeljejo na kliniko, kjer jih uspavajo, sterilizirajo ter označijo.Makaki živijo v izrazito hierarhičnih skupnostih in njihovo obnašanje je precej podobno našemu. Opice rezus makaki hierarhijo v skupnosti vzpostavljajo s pomočjo nasilja, zapletenih koalicij, manipulacij, nepotizma in seksa. Po mnenju italijanskega biologa, primatologa, profesorja, na univerzi v Chicagu,, ki že več kot dvajset let raziskuje opice rezus makaki in njihovo vedenje primerja s človeškim, so makaki prav zaradi makiavelističnih prijemov ob človeku evolucijsko najuspešnejši primati.V galeriji si lahko ogledate kako je videti invazija opic v realnem življenju.