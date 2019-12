Invazija severnih medvedov na vas na ruskem severu

Krive so podnebne spremembe

Bodo vas izpraznili?

V vasi Rirkajpij na Čukotki na skrajnem severovzhodu Rusije so morali omejiti ali odpovedati vse javne dogodke in dogajanje na prostem. Tudi šolarje v šolo dosledno vozijo z avtobusom in jih varujejo. Vzrok je invazija severnih medvedov, ki so se v nenavadno velikem številu nevarno približali naselju, poročajo ruski WWF in svetovni mediji.Ekipa WWF Rusija je na obrobju vasi včeraj naštela že 56 medvedov, tako odraslih samcev kot samic z mladiči, in po besedahso vsi medvedi zelo shujšani. Nevarnost, da bi napadli tudi ljudi, je čedalje večja in zato prostovoljci patruljirajo na obrobju vasi in medvede odganjajo iz neposredne bližine hiš.Koordinator za biodiverziteto Arktike pri ruskem WWFpravi, da so za invazijo krive podnebne spremembe . Morje namreč zaradi višjih temperatur ozračja pozneje zmrzne in led je pogosto pretanek, da bi vzdržal severne medvede, ki sicer z ledu lovijo tjulnje in se tako prehranjujejo na območjih, bolj oddaljenih od ljudi in od njihovih naselij. Dokler torej led ni dovolj debel, se medvedi zadržujejo na kopnem, in ker hrane ni dovolj, se vedno bolj približujejo naseljem, v bližini katerih se vedno najde kaj zavržene hrane.Ker je Rirkajpij (ime v čukotskem jeziku pomeni »mrožev kraj«) na skrajnem severu na rtu Koževnikov, sicer obiski severnih medvedov tudi prej niso bili nič nenavadnega, vendar so to vedno bili posamični obiski najbolj radovednih ali najbolj lačnih živali.V takšnem številu se okrog vasi, ki šteje okrog 700 prebivalcev, niso zbrali še nikoli. In ker se podnebne spremembe stopnjujejo, ledu pa je na arktičnem območju čedalje manj, se bodo takšni pojavi v prihodnjih letih samo še stopnjevali. Zato strokovnjak za severne medvede z ruskega Inštituta za biologijo severapredlaga, da bi v izogib nevarnim srečanjem to odročno vas rejcev severnih jelenov preprosto izpraznili in prebivalce razselili ali preselili drugam. Regionalni uradnik za varstvo naraveje o tem predlogu za rusko agencijo Tass izjavil, da če si prebivalci želijo oditi, naj o tem pripravijo referendum.