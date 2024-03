Iskal je plankton in našel bistveno več plastike

V nadaljevanju preberite:

Pred 11 leti je Giuseppe Suaria začel raziskovati morje, a ga ni zanimala plastika. Zanimal ga je plankton in njegove poti po morju. Ob lovljenju planktona z mrežo na gladini morja pa se je takoj pokazalo, da se je ulovilo bistveno več plastičnih delcev. To je vodilo do raziskave, pri kateri se je pred desetimi leti uveljavila besedna zveza »sredozemska plastična juha«.

Suaria je na spletnem dogodku Mikroplastika za zajtrk, ki ga je organizirala Andreja Palatinus, od 2010 raziskovalka mikroplastike, zdaj pa povezovalka raziskovalcev, povedal, da je tudi v prostem času rad na morju. V prihodnje bodo pri odkrivanju plastike pomagali sodobna tehnologija, umetna inteligenca in tudi sateliti. Ko je pred 11 leti štel plastične delce, je bilo o tem zelo malo literature, zdaj pa poteka veliko raziskav. Sredozemsko morje je ob tem eno najbolj onesnaženih na svetu.