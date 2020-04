Izginjanje žuželk lahko ogrozi preživetje človeštva

Alarmantni podatki o izginjanju

Tudi število čebel se v svetu zmanjšuje. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ni še vse izgubljeno

Število žuželk na Zemlji se zelo hitro zmanjšuje in biologi so zaradi tega zaskrbljeni in šokirani, poroča The Guardian, ki povzema danes v znanstveni reviji Science objavljeno najnovejšo raziskavo na to temo. Raziskava je opravljena na podlagi podatkov 166 dolgoročnih opazovanj, ki jih strokovnjaki opravljajo na 1700 merilnih mestih po svetu, njena glavna ugotovitev pa je, da se je število žuželk na Zemlji v zadnjih treh desetletjih zmanjšala za skoraj četrtino.Pri vodnih žuželkah je sicer trend nasproten, saj se je v tem obdobju njihovo število zaradi vse čistejših voda in zato boljših življenjskih pogojev povečalo za enajst odstotkov. Toda vodne žuželke predstavljajo le desetino vseh žuželk na planetu in ne oprašujejo rastlin.Podatki pri kopenskih žuželkah pa so toliko bolj alarmantni: ponekod, na primer v Nemčiji, je v tridesetih letih izginilo že več kot tri četrtine žuželk. Ker kopenske žuželke oprašujejo rastline, reciklirajo odpadne snovi v naravi in predstavljajo pomemben vir hrane za druge živali, je od njihovega obstoja odvisen obstoj celotnega naravnega okolja, od katerega je odvisen tudi človek. Če bodo torej izginile žuželke, bo izginilo tudi človeštvo, opozarjajo znanstveniki. »Ta padec za 24 odstotkov je resen vzrok za skrb. To pomeni četrtino manj žuželk kot takrat, ko sem bil še otrok. Ljudje se moramo zavedati, da je naša prehrana odvisna od žuželk,« pravi vodja raziskavez nemškega centra za raziskave biodiverzitete v Leipzigu.Raziskava je pokazala tudi nenavadno dejstvo, da na zavarovanih naravnih območjih upadanje števila žuželk ni bistveno manjše kot drugod. »To nas je osupnilo in vznemirilo, saj je znamenje, da je nekaj zelo narobe,« pravi. Glavni trije vzroki zmanjševanja števila žuželk so po ugotovitvah raziskovalcev uničevanje naravnih življenjskih okolij, uporaba pesticidov v kmetijstvu in svetlobno onesnaževanje. »Rezultati so sicer skrb vzbujajoči, toda mislim, da ni še nič izgubljeno. Če bomo povsod po svetu poskrbeli za ustrezno zakonodajo in ukrepe, lahko ustavimo in obrnemo te trende.«