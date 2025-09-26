Izkoriščanje delavcev: nevidna sestavina hrane

V nadaljevanju preberite:

Deklaracije na (ne le) živilskih izdelkih vsebujejo veliko informacij, s katerimi želijo proizvajalci potrošniku izpostaviti odlike izdelka, negativne lastnosti pa ponavadi zamolčijo. Skrite »sestavine« izdelkov so lahko izkoriščanje delavcev, uničevanje okolja in za zdravje potrošnikov škodljive snovi.

Pri večini izdelkov je potrošnik slabo obveščen, kaj se je dogajalo s tem, preden je prišel na polico, je na okrogli mizi Razbijamo mite o poreklu hrane, ki sta jo organizirala društvo Focus in Zveza potrošnikov Slovenije, poudaril Boštjan Okorn iz zveze potrošnikov. Kot izvor izdelka je lahko navedena država, kjer je bil izpeljan zadnji tehnološki postopek, na primer prepakiranje iz večjih količin v manjše. Zato imamo lahko indijske oreške iz Slovenije, je navedel primer.

