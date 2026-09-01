Jamarji po Hankejevem kanalu do Martelove dvorane, tokrat po smeti

Skupina jamark in jamarjev se je minuli konec tedna podala po stezici znamenitega Hankejevega kanala nekaj deset metrov nad reko Reko v Škocjanskih jamah, ki so jo v nepredstavljivih razmerah ročno klesali jamarski pionirji v 19. stoletju. Od konca kanala pri Swidovem razgledniku je jamarje nekajkrat čez reko in ob njej pot vodila do veličastne Martelove dvorane. Tam se niso podali na raziskovanje, pač pa so v roke vzeli vreče za smeti. In se sproti spomnili bogate zgodovine raziskovanja jame. Martelova dvorana, dolga 314 metrov, široka 143 metrov in visoka do 158 metrov (za primerjavo: ljubljanski Nebotičnik je visok nekaj čez 70 metrov), je z 2,5 milijona kubičnih metrov prostornine druga največja jamska dvorana v Evropi za Salle de la Verna v jami v jugovzhodni Franciji, spomni Rosana ...