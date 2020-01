Javni prostor je kot dnevna soba mesta

Kako »napolniti« novo ulico?

Martina Frühwirth skrbi za dunajske javne površine. FOTO: Žiga Intihar



Zaprti lokali so smrt soseske

Kje si odpočiti brez motenj

Pomembno je, da se ljudje na javnem prostoru lahko usedejo. V Ljubljani je za to na javnih površinah malo možnosti.

REUTERS Javni prostori morajo imeti tudi klopi za počitek. FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters

20

poslovnih interesentov je treba uskladiti za ureditev javnega prostora na Dunaju

Veliko dela in veliko sodelovanja je potrebnega, da je javni prostor urejen tako, da je varen in udoben. Oddelek za komunalno infrastrukturo zagotovi pitnik, prometniki postavijo nove oznake in podobno, delopa je povezovanje vseh, posebno prebivalcev, saj je od njih odvisno, ali bo javni prostor zaživel. Frühwirthova dela na oddelku za arhitekturo in urejanje prostora, kjer vodi načrtovanje in urejanje javnega prostora na Dunaju.V Ljubljani je bila že večkrat, tudi zaradi sodelovanja glavnih mest. Na vprašanje, kako vidi razvoj Ljubljane in njenih javnih prostorov, je odgovorila, da je imela priložnost, da se je po mestu lahko sprehodila z arhitektom. »Opazila sem zelo visoko kakovost površin, materialov in tudi odločitev, ki jih je sprejelo mesto. Nisem sicer bila na obrobju mesta ali v predmestju, temveč le v mestnem središču. Že z Dunaja vem, da ima mestno središče visoko vrednost, brez dvoma za zunanje oglaševanje mesta in tudi za komercialno rabo. Uživala sem, tudi zato, ker sem videla veliko trajnostnih materialov. Nobenega betona, samo naravni kamen, na kar ste lahko ponosni,« pravi Frühwirthova.Na Dunaju je odgovorna za oblikovanje javnih prostorov. To se začne, ko morajo napolniti novo ulico, ko se, denimo, spremeni javni prevoz. »Imamo projekt, po katerem bo nova avtobusna linija potekala po novih ulicah. Urediti je treba pločnike, zagotoviti, da je vse robustno in ostane dolgo, poleg tega imamo 20 poslovnih partnerjev in interesentov,« pravi. To ni preprosto, veliko dela je treba vložiti v to, da je zagotovljeno pravično razmerje med komercialnimi in nekomercialnimi vsebinami.Kot v Ljubljani imajo tudi na Dunaju ulične kavarne, ki se s stoli in mizami širijo navzven, zato je prostor precej omejen. Mesto tako podpira nekomercialne javne prostore, kjer lahko sediš, tudi pod drevesom, piješ vodo in podobno. »To je nov program razvoja mesta do leta 2025, sadimo drevesa in postavljamo pitnike, pomembno je, da se na takem javnem prostoru lahko usedeš. V Ljubljani je malo možnosti, da se usedeš na javnih površinah. Tudi na Dunaju imamo velike trge brez klopc in tudi površine za pešce na elitnih lokacijah, ki imajo veliko klopi,« je pojasnila Frühwirthova.Ulic pa za avtomobile ne zapirajo, čeprav se tudi Frühwirthova strinja, da to sprosti ogromno prostora. »Naš pristop je, da začnemo delati majhne spremembe, ne celo cesto, ampak parkirišče. To ljudi prisili, da razmišljajo o tem, ali res potrebujejo toliko parkirnih prostorov, saj zdaj lepo sedijo in se družijo. Ne vem za nove površine za pešce, poznam pa več projektov souporabe prostora. To je pozitivno tudi za gospodarstvo, predvsem lokale in trgovine,« je povedala urejevalka javnih prostorov.Soseske začnejo propadati, ko pritličje ne deluje in so lokali zaprti. »V takih soseskah zunaj središča mesta imamo projekte zasaditve veliko dreves in kakovostne ulične opreme. Dunaj ima 23 četrti in vsaka ima svojega župana, ki je odgovoren zanjo. Nimamo pa sosesk, ki bi ob propadanju postale nevarne. Zdaj gradimo podzemno železnico, nad njo pa so bolje urejene površine,« pravi Frühwirthova.Podzemna železnica vodi v predmestja, ob postajah so velike lokacije za izposojo električnih avtomobilov, tam so tudi razkošne kolesarske steze, široke več kot meter in pol v eno smer. Mesto raste in avtobusi in tramvaji so res polni. Poleg tega na Dunaju načrtujejo, da bo zraslo še nekaj novih velikih sosesk na obrobju mesta in ti ljudje morajo biti povezani z mestom. »Tega se zelo veselim, ker je metro zelo udobna rešitev,« pravi Frühwirthova.Urejajo tudi igrišča, ki jih starši in otroci lahko uporabijo na poti v vrtec ali šolo in na poti domov. Naprave za igro in vadbo niso za ograjo, so na javnih prostorih. »Posebej sem vesela, da to uporabljajo tudi dekleta. Zadaj je veliko dela mestne uprave, saj se morajo vsi počutiti varni. Tla morajo zato biti mehka, kar pa tudi stane,« je pojasnila Frühwirthova in dodala, da so mestni javni prostori prišli v vse razprave.Tudi gospodinjstva se poistovetijo z javnim prostorom, povpraševanje se povečuje, vključenost ljudi ni bila še nikoli tako velika. »Tudi to je naše delo. Organiziramo forume, predstavimo naše rešitve, se pogovarjamo, upoštevamo predloge. Nobenega projekta ne bo brez sodelovanja ljudi,« še pravi Frühwirthova.