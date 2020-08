Jedrske elektrarne se morajo poceniti

Ljubljana – »Zanimivo je, da vsa podjetja načrtujejo prehod v nizkoogljičnost in vsa računajo na obnovljive vire, vendar pa nikoli ne pridejo do 100-odstotne brezogljičnosti za vso porabo. Delamo različne modele, vedno nekaj ostane. Cilj pa ni 70-odstotno zmanjšanje emisij,« je na spletni konferenci opozorila Melissa Lott z Univerze Columbia.Sogovorniki na konferenci Fleksibilna jedrska energija za prihodnje energetske sisteme, ki sta jo priredili organizaciji Lucid Catalyst in Clear Path, so se strinjali, da je jedrske elektrarne nujno poceniti, to pa bi lahko dosegli na več načinov. Dosegljiva cena je, kot ugotavljajo, tri ...