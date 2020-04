Jedrski poskusi so pomagali pri ugotavljanju starosti kitovcev

Rešitev uganke je izotop ogljika 14

Živijo lahko od sto do sto petdeset let

Kitovci so največja vrsta morskih psov in največje ribe na svetu. So počasni in krotki, znanstveniki pa so doslej samo domnevali, da so tudi dolgoživi. Do pred kratkim namreč ni bilo metode, s katero bi lahko ugotovili starost posameznih primerkov. Zdaj so raziskovalci odkrili metodo, ki temelji na dediščini jedrskih poskusov iz časa hladne vojne, poroča britanski BBC.Kitovci lahko zrastejo do osemnajst metrov v dolžino in dosežejo težo do dvajset ton, vendar še zdaleč niso nevarni večjim morskih živalim ali celo človeku. Prehranjujejo se namreč s planktonom in so sposobni za hrano prepotovati velike razdalje. So ogrožena vrsta, v zvezi z njimi pa je še veliko neznank. Prav določanje starosti primerkov bi bilo pomembno pri ugotavljanju hitrosti njihove rasti, zadnje pa bi pripomoglo k dolgoročni skrbi za njihovo preživetje.Doslej so znanstveniki starost kitovcev poskušali določati s štetjem črt na vretencih mrtvih kitovcev, ki so videti kot letnice pri drevesu. Toda nihče ne ve natančno, koliko časa traja, da nastane ena takšna letnica, zato to merilo ni bilo v veliko pomoč. Zdaj pa so znanstvenikom v pomoč podatki o jedrskih poskusih svetovnih velesil v času hladne vojne od leta 1940 naprej. Ob vsaki poskusni eksploziji jedrske bombe se je namreč v ozračje sprostil izotop ogljika ogljik-14. Sčasoma je vsako živo bitje na planetu absorbiralo nekaj tega izotopa, ki še vedno obstaja v okolju. Tako so znanstveniki ugotovili, da čim starejše je živo bitje, več tega izotopa je v njegovem telesu, in to dejstvo je postalo temelj nove metode ugotavljanja starosti kitovcev.Na podlagi najnovejših izsledkov so ugotovili, da so kitovci res zelo dolgožive ribe, saj verjetno lahko doživijo sto ali celo stopetdeset let. A ker živijo tako dolgo, so kot vrsta veliko bolj ogroženi, saj se počasneje razmnožujejo. Še posebno so ogroženi na območjih, kjer jih ribiči lovijo, kot je Tajvan in Tajska. Zato raziskovalci predlagajo, da naj v državah, v katerih se pojavljajo kitovci, raje stavijo na turizem, povezan z njihovim opazovanjem, kot pa na njihov lov, pravi dr.z avstralskega inštituta za morsko znanost v Perthu.