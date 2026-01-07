  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Jezni vozniki bentili čez zimsko službo, ponekod zapadlo pol metra snega

    Največji izziv ostajajo nepravilno parkirana vozila, ki ovirajo prehod plugov.
    Ponoči je sneženje ponehalo, kar je olajšalo delo. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Ponoči je sneženje ponehalo, kar je olajšalo delo. FOTO: Dejan Javornik
    STA
    7. 1. 2026 | 10:29
    5:47
    A+A-

    Po torkovem obilnem sneženju imajo zimske službe marsikje po državi danes še precej dela, so pa glavne prometne poti v veliki meri očiščene. Največ snega je zapadlo v jugovzhodni Sloveniji in na Notranjskem, ponekod ga je več kot pol metra. V Ljubljani, kjer je v torek popoldne nastal prometni kaos, so se razmere umirile.

    image_alt
    Čaka nas najhladnejše jutro zime s temperaturami do minus 20 stopinj Celzija

    V jugovzhodni Sloveniji po besedah Marka Plesca iz družbe CGP, ki kot koncesionar skrbi za vzdrževanje državnih in nekaterih občinskih cest v jugovzhodni Sloveniji, Posavju, Zasavju in delu Notranjske, povprečna snežna odeja po nižinah znaša okrog 35 centimetrov, v višje ležečih predelih pa tudi do 65 centimetrov.

    Ponoči so poskrbeli za pluženje in posip 1516 kilometrov državnih in 1092 kilometrov občinskih cest, v akciji je sodelovalo več kot 300 ljudi. Danes bodo nadaljevali pluženje in posip cest, poteka tudi čiščenje avtobusnih postaj, pločnikov, križišč in odmikališč. V večernih urah bodo izvedli še posip vseh cest, saj ponoči pričakujejo nizke temperature. »Večjih težav ponoči pa razen nekaj podrtih dreves ni bilo,« je povedal Plesec.

    Trenutno so vse ceste na njihovem območju približno prevozne, zasnežene so le ponekod v zatišnih legah. »Zato pozivam, da so vozniki previdni in strpni ter da odpravijo od doma nekoliko prej,« je še pozval predstavnik CGP.

    Na območju Ljubljane, kjer je so v torek popoldne nastajali veliki in dolgotrajni zastoji v prometu, je bilo težavno plužiti in čistiti zaradi prometa, je danes poudaril vodja zimske službe pri KPL Enver Kerič. Na terenu so imeli 13 enot za posipavanje cest, ki so skrbele predvsem za prevoznost cest, zlasti avtobusnih prog. »To je bilo zagotovljeno,« je zatrdil.

    Ponekod je zapadlo ogromno snega. FOTO: Dejan Javornik
    Ponekod je zapadlo ogromno snega. FOTO: Dejan Javornik

    V torek so plužne enote skupaj s posipalci delo začele bolj zgodaj kot navadno, in sicer ob 18. uri. Ročne enote, ki čistijo peščeve površine in kolesarske steze, pa so na delo odšle okoli 22. ure. Na terenu je bilo po Keričevi oceni 30 velikih posipalcev, 27 malih posipalcev, 170 malih strojev za čiščenje pločnikov in peščevih površin, 75 kamionskih plugov, 80 traktorskih plugov. Za razmere pa je skrbelo skupaj od 400 do 450 ljudi. Porabili so okoli 300 ton soli in pa 250 kubikov mešanice soli in peska, še ocenjuje.

    »Danes so ceste splužene in očiščene,« je zatrdil Kerič. Zaradi nizkih temperatur bodo danes delo začeli ob 17. uri. V torek jim je uspelo urediti okoli 80 odstotkov pločnikov in kolesarskih stez. Občanom svetuje predvsem potrpežljivost, saj po njegovih besedah »sneg pride pa gre«.

    V Mestni občini Maribor so od torka na terenu vse enote zimske službe. Vodja zimske službe pri Nigradu Matjaž Kerbler je danes povedal, da so plužili ceste vso noč, zdaj pa so začele delo dnevne ekipe, ki bodo očistile še preostale površine. »Prometnice smo čistili, kolikor se je le dalo sproti, res pa je, da jih je sproti zasneževalo,« je dejal.

    image_alt
    Sneg je narava, ki je postala filozofska

    Ponoči je sneženje ponehalo, kar jim je olajšalo delo. Skupno imajo na mariborskem območju na voljo 80 plužnih enot in 150 sodelavcev. Enote, ki so v stalni pripravljenosti, začnejo posipati takoj, ko nastopijo zimske razmere, plužiti pa, ko na glavnih cestah zapade do deset centimetrov snega, medtem ko je kriterij za ostale ceste do 15 centimetrov. Največji izziv ostajajo nepravilno parkirana vozila, ki ovirajo prehod plugov. Sol za občane je na voljo na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, sporočajo iz Nigrada.

    Plužne skupine so na delu tudi danes. FOTO: Dejan Javornik
    Plužne skupine so na delu tudi danes. FOTO: Dejan Javornik

    V organizaciji Študentske organizacije Univeze v Mariboru bodo študentje danes in po potrebi tudi v prihodnjih dneh brezplačno odstranjevali sneg izpred domov starejših in invalidnih občanov mesta Maribor. Študenti bodo obiskali okoli 15 različnih lokacij po mestu Maribor, kjer bodo starejšim in invalidnim občanom pomagali pri odstranjevanju novozapadlega snega z dvorišč in dovozov, so sporočili iz organizacije.

    Na Koroškem zadnje sneženje ni prineslo veliko snega, na novo ga je zapadlo v dolinah okoli pet centimetrov, višje nekoliko več. Večjih težav v prometu ni bilo, so se pa pojavljali zastoji in tudi nekaj nesreč je bilo. Na državnih cestah je zimska služba podjetja Voc Celje preventivno posipanje začela že v ponedeljek dopoldne, nato pa glede na razmere nadaljevala aktivnosti.

    Na terenu je bilo 13 plužno-posipnih enot in štirje traktorji, trenutno pa še čistijo državne ceste na višje ležečih območjih Koroške, je danes povedal vodja poslovne enote Voc Celje za Koroško Tomaž Škafar. »Vse ceste so bile ves čas prevozne s prilagojeno hitrostjo in ustrezno opremo,« je dodal. Opozoril je, da pa kljub prizadevanjem ob neprekinjenem sneženju ni možno vseskozi vzdrževati čistih cest.

    Sorodni članki

    Tuji
    Novice  |  Svet
    Trumpova velika naftna stava

    Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu, a Trumpova pot do njih bo trnova

    Tudi če bi Trumpu uspelo prepričati dovolj naftnih družb, da odprejo denarnice, ostaja vprašanje, ali bi venezuelska naftna industrija zmogla slediti tempu.
    The Economist 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalizacija zdravstva

    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Izvajalci bodo morali zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti, pravijo na ministrstvu za zdravje.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    New Orleans – LA Lakers

    Čarovnik Luka, ali se šalite? (VIDEO)

    Luka Dončić in LeBron James sta zrežirala četrto zmago Los Angeles Lakers na zadnjih petih tekmah, s 111:103 so bili boljši od New Orleans Pelicans.
    Nejc Grilc 7. 1. 2026 | 05:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    snegpluženjeZimska službasneženjestanje na cestahpromet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Okolje
    Močno sneženje

    Jezni vozniki bentili čez zimsko službo, ponekod zapadlo pol metra snega

    Največji izziv ostajajo nepravilno parkirana vozila, ki ovirajo prehod plugov.
    7. 1. 2026 | 10:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pogreb igralke

    Svet se bo v Saint-Tropezu poslovil od Brigitte Bardot

    Brigitte Bardot je igralsko kariero opustila tik pred dopolnjenim 40. letom in se posvetila pravicam živalim.
    7. 1. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Silicijeva dolina

    Larry Page odhaja iz Kalifornije, razlog so novi davki za milijarderje

    Po besedah vira blizu Pagea je Kalifornijo že zapustil. Page je po Bloombergovem indeksu drugi najbogatejši človek na svetu.
    7. 1. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih več smrtnih žrtev, ukrajinske sile sestrelile več kot 50 dronov

    Zaradi ukrajinskih napadov se je v Belgorodu vnelo več rezervoarjev goriva v skladišču nafte.
    7. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Trajnostna moda

    Almira Sadar o tem, kaj bi nujno morali narediti v modi

    Modna oblikovalka in redna profesorica je za Onoplus delila svoj pogled o dogajanju v modi in njeni prihodnosti.
    7. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Silicijeva dolina

    Larry Page odhaja iz Kalifornije, razlog so novi davki za milijarderje

    Po besedah vira blizu Pagea je Kalifornijo že zapustil. Page je po Bloombergovem indeksu drugi najbogatejši človek na svetu.
    7. 1. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih več smrtnih žrtev, ukrajinske sile sestrelile več kot 50 dronov

    Zaradi ukrajinskih napadov se je v Belgorodu vnelo več rezervoarjev goriva v skladišču nafte.
    7. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Trajnostna moda

    Almira Sadar o tem, kaj bi nujno morali narediti v modi

    Modna oblikovalka in redna profesorica je za Onoplus delila svoj pogled o dogajanju v modi in njeni prihodnosti.
    7. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo