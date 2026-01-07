Jezni vozniki bentili čez zimsko službo, ponekod zapadlo pol metra snega

Po torkovem obilnem sneženju imajo zimske službe marsikje po državi danes še precej dela, so pa glavne prometne poti v veliki meri očiščene. Največ snega je zapadlo v jugovzhodni Sloveniji in na Notranjskem, ponekod ga je več kot pol metra. V Ljubljani, kjer je v torek popoldne nastal prometni kaos, so se razmere umirile.

V jugovzhodni Sloveniji po besedah Marka Plesca iz družbe CGP, ki kot koncesionar skrbi za vzdrževanje državnih in nekaterih občinskih cest v jugovzhodni Sloveniji, Posavju, Zasavju in delu Notranjske, povprečna snežna odeja po nižinah znaša okrog 35 centimetrov, v višje ležečih predelih pa tudi do 65 centimetrov.

Ponoči so poskrbeli za pluženje in posip 1516 kilometrov državnih in 1092 kilometrov občinskih cest, v akciji je sodelovalo več kot 300 ljudi. Danes bodo nadaljevali pluženje in posip cest, poteka tudi čiščenje avtobusnih postaj, pločnikov, križišč in odmikališč. V večernih urah bodo izvedli še posip vseh cest, saj ponoči pričakujejo nizke temperature. »Večjih težav ponoči pa razen nekaj podrtih dreves ni bilo,« je povedal Plesec.

Trenutno so vse ceste na njihovem območju približno prevozne, zasnežene so le ponekod v zatišnih legah. »Zato pozivam, da so vozniki previdni in strpni ter da odpravijo od doma nekoliko prej,« je še pozval predstavnik CGP.

Na območju Ljubljane, kjer je so v torek popoldne nastajali veliki in dolgotrajni zastoji v prometu, je bilo težavno plužiti in čistiti zaradi prometa, je danes poudaril vodja zimske službe pri KPL Enver Kerič. Na terenu so imeli 13 enot za posipavanje cest, ki so skrbele predvsem za prevoznost cest, zlasti avtobusnih prog. »To je bilo zagotovljeno,« je zatrdil.

Ponekod je zapadlo ogromno snega. FOTO: Dejan Javornik

V torek so plužne enote skupaj s posipalci delo začele bolj zgodaj kot navadno, in sicer ob 18. uri. Ročne enote, ki čistijo peščeve površine in kolesarske steze, pa so na delo odšle okoli 22. ure. Na terenu je bilo po Keričevi oceni 30 velikih posipalcev, 27 malih posipalcev, 170 malih strojev za čiščenje pločnikov in peščevih površin, 75 kamionskih plugov, 80 traktorskih plugov. Za razmere pa je skrbelo skupaj od 400 do 450 ljudi. Porabili so okoli 300 ton soli in pa 250 kubikov mešanice soli in peska, še ocenjuje.

»Danes so ceste splužene in očiščene,« je zatrdil Kerič. Zaradi nizkih temperatur bodo danes delo začeli ob 17. uri. V torek jim je uspelo urediti okoli 80 odstotkov pločnikov in kolesarskih stez. Občanom svetuje predvsem potrpežljivost, saj po njegovih besedah »sneg pride pa gre«.

V Mestni občini Maribor so od torka na terenu vse enote zimske službe. Vodja zimske službe pri Nigradu Matjaž Kerbler je danes povedal, da so plužili ceste vso noč, zdaj pa so začele delo dnevne ekipe, ki bodo očistile še preostale površine. »Prometnice smo čistili, kolikor se je le dalo sproti, res pa je, da jih je sproti zasneževalo,« je dejal.

Ponoči je sneženje ponehalo, kar jim je olajšalo delo. Skupno imajo na mariborskem območju na voljo 80 plužnih enot in 150 sodelavcev. Enote, ki so v stalni pripravljenosti, začnejo posipati takoj, ko nastopijo zimske razmere, plužiti pa, ko na glavnih cestah zapade do deset centimetrov snega, medtem ko je kriterij za ostale ceste do 15 centimetrov. Največji izziv ostajajo nepravilno parkirana vozila, ki ovirajo prehod plugov. Sol za občane je na voljo na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, sporočajo iz Nigrada.

Plužne skupine so na delu tudi danes. FOTO: Dejan Javornik

V organizaciji Študentske organizacije Univeze v Mariboru bodo študentje danes in po potrebi tudi v prihodnjih dneh brezplačno odstranjevali sneg izpred domov starejših in invalidnih občanov mesta Maribor. Študenti bodo obiskali okoli 15 različnih lokacij po mestu Maribor, kjer bodo starejšim in invalidnim občanom pomagali pri odstranjevanju novozapadlega snega z dvorišč in dovozov, so sporočili iz organizacije.

Na Koroškem zadnje sneženje ni prineslo veliko snega, na novo ga je zapadlo v dolinah okoli pet centimetrov, višje nekoliko več. Večjih težav v prometu ni bilo, so se pa pojavljali zastoji in tudi nekaj nesreč je bilo. Na državnih cestah je zimska služba podjetja Voc Celje preventivno posipanje začela že v ponedeljek dopoldne, nato pa glede na razmere nadaljevala aktivnosti.

Na terenu je bilo 13 plužno-posipnih enot in štirje traktorji, trenutno pa še čistijo državne ceste na višje ležečih območjih Koroške, je danes povedal vodja poslovne enote Voc Celje za Koroško Tomaž Škafar. »Vse ceste so bile ves čas prevozne s prilagojeno hitrostjo in ustrezno opremo,« je dodal. Opozoril je, da pa kljub prizadevanjem ob neprekinjenem sneženju ni možno vseskozi vzdrževati čistih cest.